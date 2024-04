"Sei un politico del M5S". "Nemmeno per sogno". Rissa tv tra Bocchino e Travaglio

Tra giornalismo imparziale e giornalismo militante, lo studio di La7 diventa il palcoscenico perfetto per uno scontro frontale tra Italo Bocchino e Marco Travaglio. I due giornalisti, interpellati a Otto e Mezzo, il talk serale condotto da Lilli Gruber, si scambiano battute al veleno sulla loro presunta imparzialità. “ Tu sei un politico del Movimento 5stelle, la linea la dai tu” , esordisce senza tanti giri di parole Italo Bocchino.

Un colpo basso che manda al tappeto il direttore del Fatto Quotidiano che, al netto di alcune sfumature, negli ultimi anni si è avvicinato molto alle istanze pentastellate e, in particolare, alla figura di Giuseppe Conte. L’accusa dell’ex politico di centrodestra, più o meno velata, è quella di lavorare per il Movimento: " Tu sei un leader politico dei Cinque Stelle - attacca Italo Bocchino - La linea la dai tu ai Cinque Stelle. Non dobbiamo nasconderci dietro il dito dell'imparzialità ”. Nessuna ipocrisia da parte dell’ex deputato. “Molti di noi, me compreso, sono giornalisti militanti” , ammette chiaramente Bocchino. Che poi, a stretto giro, aggiunge: “Tu sei un giornalista militante, ammettilo anche tu. Leggi meglio il tuo giornale la mattina" .

#ottoemezzo Italo Bocchino a Marco Travaglio: "Tu sei un leader politico dei 5 Stelle". La replica del direttore de Il Fatto Quotidiano: "Ma neanche per idea!". https://t.co/LaSDzqUvzb — La7 (@La7tv) April 3, 2024

Travaglio, dopo l’ennesima stoccata, non può esimersi dal rispondere a tono. "Ma neanche per idea. Nemmeno per sogno” , replica piccato il direttore. “Sai chi ha fatto avere il primo avviso di garanzia alla Raggi? – spiega Travaglio - Il Fatto Quotidiano. Sai chi ha massacrato i Cinque Stelle quando hanno coperto Salvini con l'immunità per il caso della Diciotti? Il Fatto Quotidiano perché noi siamo contro l'immunità parlamentare. E chiunque ne abusa noi lo attacchiamo” . A niente serve il monito della conduttrice.

Il mix di accuse targato Travaglio è già partito: “Quindi a me non me ne frega niente di Cinque Stelle o non Cinque Stelle. Se i Cinque Stelle fanno la spazzacorrotti gli do ragione perché l'ho chiesta prima che nascessero. Ma se fanno una cosa contro le mie idee io li attacco" . Poi, riferendosi alla direzione del Secolo d'Italia, arriva l’accusa personale indirizzata a Bocchino. “Tu sei stato il direttore di un giornale di partito, io no”. Una ricostruzione ad hoc per evitare il nocciolo della questione: la vicinanza politica di Travaglio e del Fatto quotidiano sia con Giuseppe Conte sia con il Movimento grillino.

Un rapporto, più o meno velato, che si è consolidato negli ultimi anni.