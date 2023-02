Il tweet della Lucarelli sulle foibe. Bufera sui social

Nel giorno in cui l’Italia ricorda il massacro delle Foibe, nel giorno in cui la politica si unisce nel ricordo nelle vittime e dell’esodo giuliano dalmata, c’è chi non perde tempo per ritagliarsi uno spazio di visibilità e insultare questa terribile tragedia. Stiamo parlando di Selvaggia Lucarelli, giornalista, conduttrice, opinionista e firma del quotidiano Domani.

Il commento di Selvaggia Lucarelli

La giornalista, in tarda serata, ha pensato “bene” di riaccendere una certa ideologia e antagonismo radicale nei confronti della tragedia delle foibe e su quella che il premier Meloni ha definito una “congiura del silenzio” . Con un tweet, Selvaggia Lucarelli, ha offeso in un colpo solo tutti gli italiani uccisi dai comunisti jugoslavi di Tito alla fine della seconda guerra mondiale: “Ora basta rompere il cazzo con E LE FOIBE?” . Questo il commento volgare della giornalista “progressista” che, pur di acquisire un minimo di visibilità, riesce nell’impresa di offendere il Giorno del Ricordo.

Non contenta, l’opinionista engagé si è scagliata contro gli esponenti di Fratelli d’Italia: “No ma ora arrivano gli analfabeti funzionali di FdI aspetta” . Un’offesa gratuita alle vittime e a coloro che hanno sempre chiesto che i nostri connazionali uccisi trovassero il loro posto nella nostra storia nazionale, o meglio ancora, nella nostra memoria collettiva.

Ora basta rompere il cazzo con E LE FOIBE? — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) February 10, 2023

Le risposte degli utenti

Le risposte via social, ovviamente, non tardano ad arrivare. Gli utenti di Twitter sono legittimamente indignati e rispondo piccati al commento volgare e ignorante della giornalista. “Ma uno può scrivere una cosa del genere? ”, questo il fil rouge che unisce i commenti sulla piattaforma social. E ancora: “Io mi vergognerei se fossi in te” , oppure, “Ti qualifichi ancora una volta per quello che sei, una nullità”.

No ma ora arrivano gli analfabeti funzionali di fdi aspetta. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) February 10, 2023

Il ricordo della politica

Di certo, non sarà un commento di Selvaggia Lucarelli a scalfire il Giorno del Ricordo e ciò che rappresenta. La giornata di ieri, 10 febbraio, ha rappresentato un momento politico di grande unità e di estrema coesione. Dalle parole del presidente Sergio Mattarella, al ricordo del premier Giorgia Meloni, passando per il ricordo sentito di Amadeus dall’Ariston, il coro è stato unanime. La sbavatura del solista, in questo caso Selvaggia Lucarelli, non sovrasta le voci unite della politica.