“È sempre presente”. Così Forza Italia ricorda il Cav a 6 mesi dalla scomparsa

Oggi, ma 6 mesi fa, si spegneva all'ospedale San Raffaele di Milano il presidente Silvio Berlusconi. Era il 12 giugno e dopo aver combattuto per anni contro un grave male, del quale solo negli ultimi mesi si era avuta notizia pubblica, il Cavaliere salutava la famiglia, gli amici e i tanti, tantissimi simpatizzanti che nel corso di quasi 30 anni lo avevano sostenuto nella sua discesa in campo. Forza Italia è stata la sua creatura politica e ancora oggi il partito, che continuerà a portare il suo nome nel simbolo, è una colonna della maggioranza. Nel novembre 2022, Berlusconi era riuscito anche a tornare in Senato da dove era stato illegittimamente allontanato e ora la sua famiglia politica ha deciso di rendergli omaggio, ancora una volta, per sottolineare la grandezza del suo operato per il Paese.

" È sempre presente, anche quando parliamo di ambiente ", ha detto Antonio Tajani, che dopo la scomparsa del Cavaliere ha assunto l'incarico di segretario di Forza Italia, parlando a Mattino5. I vertici del partito hanno concordato che con la morte di Berlusconi non ci sarebbe stato un altro presidente al suo posto e così è stato istituito il ruolo del segretario, affidato al ministro degli Esteri che per lunghi anni è stato il braccio destro del Cavaliere. " Rappresenterà sempre la nostra stella polare: siamo orgogliosi delle nostre radici, di quello che abbiamo costruito e di ciò che siamo oggi. Ma non siamo nostalgici e non vogliamo guardare indietro ", ha detto Stefano Benigni, deputato e segretario di Forza Italia Giovani, parlando di Silvio Berlusconi. Il sottosegretario agli Esteri, Maria Tripodi, ha usto un registro diverso, più personale: " Sei con me in ogni visita, in ogni stretta di mano, in ogni sorriso e in ogni azione. Un bacio fin lassù grande Maestro e Presidente per sempre ".