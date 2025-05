La mossa che spiazza Anm e sinistra sulla separazione delle carriere

Ascolta ora 00:00 00:00

La Conferenza dei capigruppo del Senato ha deciso che il prossimo 11 giugno il Ddl sulla separazione della carriere, all'esame della commissione Affari Costituzionali, approderà all'esame dell'Aula. A riferirlo è stato il presidente del Senato, Ignazio La Russa e l'Aula ha confermato il calendario, respingendo le richieste avanzate dalle opposizioni per modificarlo. La Russa, durante il suo intervento, ha poi annunciato di aver invitato " i presidenti di Commissione a un incontro con me per verificare la possibilità di un surplus di impegno ". Nei 25 giorni che restano prima dell'approdo in Aula, ha spiegato il presidente, " se c'è un surplus di impegno della Commissione e la volontà dell'opposizione di esaurire l'esame dei restanti emendamenti, 1.300, non è escluso che sia arrivi a quella data avendo concluso il lavoro in Commissione ".

Parte delle opposizioni e l'Anm sono saliti sulle barricate. " Esprimiamo la nostra profonda preoccupazione per una forzatura che comprime il dibattito e la discussione su una riforma che cambierebbe il volto della nostra Costituzione. Ridurre il confronto parlamentare significa anche ridurre gli spazi di discussione pubblica, che invece sono necessari in un Paese democratico ", si legge in una dichiarazione della Giunta esecutiva centrale dell'Associazione nazionale magistrati. " Il nostro sistema giudiziario - come ribadito in questi giorni anche dall'Associazione europea dei giudici - ha dimostrato più volte la sua efficacia nella lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione. E modificarlo in questo modo significa mettere a repentaglio i diritti di tutti i cittadini italiani ", conclude la nota di Anm.