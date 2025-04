Sequela di gaffe per la regina Camilla al Quirinale. Il re la richiama: "Vieni qui"

Ascolta ora 00:00 00:00

La visita dei reali inglesi al Quirinale è stata arricchita da alcune gaffe che hanno visto protagonista la regina Camilla, apparsa alquanto impacciata nelle sale di rappresentanza del palazzo del Presidente della Repubblica, ma anche nel cortile, davanti ai fotografi. Il primo momento di imbarazzo si è verificato quando nel cortile del Qurinale è stato il momento della foto di rito dei due capi di Stato, ossia Sergio Mattarella e re Carlo III. Non era prevista la presenza delle loro accompagnatrici ma la regina si è comunque affiancata al suo consorte durante il servizio di rito. La figlia del presidente della Repubblica, Laura Mattarella, sempre al fianco del padre in queste occasioni, ha cercato invano di allontanare la regina dal re, provando a prenderle la mano, probabilmente su richiesta del cerimoniale del Quirinale.

Quando, invece, la presenza è stata richiesta per le foto di rito davanti alle bandiere, è accaduto esattamente l'opposto. Mentre il re, Mattarella e sua figlia si trovavano davanti si simboli delle rispettive nazioni per la foto di cortesia, la regina non c'era. Si era attardata per parlare con qualcuno, forse, o non si era accorta di quanto stava accadendo. Dopo aver visibilmente gesticolato, con evidente fastidio, non si è potuto esimere dal "sgridarla" con un perentorio "vieni qui". A quel punto la regina si è avvicinata rapidamente al consorte e si è potuta scattare la fotografia prevista dal cerimoniale.

La regina ha strappato qualche risata, non certo prevista e sicuramente capace di far sobbalzare ben più di un cerimoniere, visto che questo tipo di visite vengono preparate per mesi e il protocollo da rispettare è sempre molto rigido. Dopo essere stati accolti dal presidente della Repubblica, i monarchi inglesi hanno reso il proprio omaggio all'Altare della Patria, accolti dal ministro Difesa. Per questa visita istituzionale a Roma re Carlo ha scelto un completo gessato blu chiaro, con cravatta e pochette azzurra mentre la regina ha optato per un soprabito blu royal, e scarpe in tinta.

Fissata sul soprabito anche una spilla appartenuta alla Regina Vittoria, composta da uno zaffiro circondato dae commissionata per lei dal principe consorte Alberto, indossata per molti anni dalla regina Elisabetta II e facente parte dell'immenso patrimonio di gioielli reali. I gioielli privati della regina, invece, sono stati ereditati dalla principessa Charlotte, figlia del principe William.