Carlo III e Camilla al Quirinale. L’incontro con il presidente Mattarella

Ascolta ora 00:00 00:00

Il viaggio di Carlo III e della regina Camilla in Italia è ufficialmente iniziato. In mattinata la coppia ha incontrato il presidente Mattarella e deposto una corona d’alloro all’Altare della Patria. Sua Maestà è già stato nel nostro Paese 17 volte, ma questa è la prima da sovrano del Regno Unito.

Carlo e Camilla al Colosseo

Alle 12:35 dell’8 aprile 2025 Re Carlo III e la regina Camilla sono arrivati al Colosseo, accolti dalla Banda della Brigata Sassari e dalle Welsh Guards. Hanno visitato il Parco Archeologico del Colosseo, scortati dalla direttrice, Alfonsina Russo, dal Ministro della Cultura Giuli, dagli archeologi e dagli studenti della British School of Rome, oltre che dal popolarissimo divulgatore Alberto Angela.

I sovrani sono stati travolti dall'entusiasmo della folla di turisti e curiosi che volevano vederli da vicino e, magari, stringere loro la mano. La regina Camilla ha approfittato dell’appuntamento odierno per incontrare anche i rappresentanti delle associazioni Modavi, Peter Pan e Differenza Donna che si occupano di aiutare le donne vittime di violenza, un tema a cui la sovrana tiene moltissimo.

Al Quirinale e All’Altare della Patria

Alle 10.48 dell’8 aprile 2025 Re Carlo III e la regina Camilla hanno partecipato al primo impegno pubblico di questo storico viaggio in Italia. I sovrani sono stati ricevuti al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dalla figlia, la signora Laura. Scortati da 32 corazzieri in alta uniforme la coppia ha fatto il suo ingresso nel Palazzo. Il Re e il presidente hanno poi passato in rassegna i reparti militari schierati per l’occasione.

Alle 11.05, dal terrazzo delle statue, Carlo e Camilla hanno assistito al passaggio delle Frecce Tricolori. La Regina, accompagnata dalla signora Laura, ha visitato la Sala della Musica e la biblioteca del Palazzo, dove ha ammirato alcuni antichi volumi sulla storia dell’equitazione. Dopo l’incontro al Quirinale, terminato intorno alle 12.05, hanno raggiunto l’Altare della Patria a bordo di una Bentley bordeaux mentre le Red Arrows britanniche e le Frecce Tricolori sorvolavano piazza Venezia. I reali sono stati accolti dal Ministro della Difesa Guido Crosetto e dal Capo di Stato maggiore Luciano Portolano.

Dopo l’esecuzione degli inni nazionali britannico e italiano Carlo III e il ministro Crosetto hanno passato in rassegna i 200 militari di Carabinieri, Aeronautica, Marina e Guardia di Finanza che componevano la Guardia d’Onore. Il Re e la Regina, scortati da due corazzieri, hanno sono arrivati in cima all’Altare, dove hanno deposto una corona d’alloro e osservato un minuto di silenzio.

Il look di Camilla

Per il primo giorno in Italia, ha riportato l’Express, la regina Camilla ha scelto un abito blu di Fiona Clare e sfoggiato la Prince Albert Brooch di diamanti e zaffiri appartenuta alla regina Vittoria e alla regina Elisabetta. Nel 1840 il principe Alberto fece realizzare la spilla da Garrard per regalarla alla promessa sposa Vittoria, la sera precedente alle nozze. La Regina la indossò per la prima volta proprio nel giorno del suo matrimonio. Era uno dei suoi gioielli preferiti. Al momento della morte la celebre sovrana decise di inserire la spilla tra i gioielli della Corona.

Non solo: prima della morte del marito, avvenuta nel 1861, Vittoria sfoggiava regolarmente la spilla.

Nei lunghi anni di lutto, invece, decise di riporre negli scrigni reali questo e altri pezzi di grande valore donati da Alberto, tirandoli fuori solo in rarissime occasioni. Oggi, sostiene l’Express, la spilla di zaffiri e diamanti vale circa 8 milioni di sterline.