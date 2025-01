"Servizio voluto dal M5S". Gasparri presenta un'interrogazione su Report

Ascolta ora 00:00 00:00

Maurizio Gasparri è pronto a presentare un'interrogazione parlamentare per chiedere chiarimenti sulla partecipazione di Giulia Innocenzi ad una conferenza stampa dell'onorevole Caramiello del M5S sul cosiddetto 'Caso Enci che si è tenuta il 14 gennaio scorso e che riguardava un servizio firmato proprio dalla giornalista di Report andato in onda su RaiTre il 5 gennaio.

"Caramiello ha più volte spiegato di aver chiesto lui alla giornalista di realizzare un servizio sulla vicenda, fornendole del materiale", denuncia il presidente dei senatori di Forza Italia. "Sostanzialmente, quindi, la giornalista ha messo la sua immagine, la sua professionalità e la sua funzione al servizio di un partito politico, prima svolgendo un'inchiesta 'telecomandata' dai 5 Stelle e poi - attacca nuovamente Gasparri - rendendo evidente il proprio ruolo organico durante l'incontro con la stampa, promosso per illustrare ulteriormente un caso che, a detta degli organizzatori, avrebbe dovuto 'far tremare il ministro Lollobrigida'". Secondo Gasparri "è evidente che siamo lontanissimi dagli standard e dalle regole di imparzialità del servizio pubblico" e, pertanto, il senatore azzurro ha deciso di presentare un'interrogazione ai vertici Rai "per conoscere le loro valutazioni al riguardo e, in particolare, sul comportamento della giornalista che ha agito come strumento di diffamazione e di lotta politica schierato a favore del Movimento 5 Stelle".

Non sarebbe certo una novità. Esiste, infatti, una lunga serie di inchieste di Report che perlopiù non hanno portato a nulla di concreto e che sono state fatte esclusivamente per screditare l’avversario politico di turno. Basti pensare all'ultimo servizio su Silvio Berlusconi che aveva come unico scopo quello di rivangare vecchie storie che non hanno più alcun valore. Poco prima era successa una cosa analoga con un'inchiesta sull'attuale ministro della Cultura intitolata: "Il pedigree politico di Alessandro Giuli: il racconto di Rainaldo Graziani”. In quella puntata di Report vennero ripercorsi gli esordi politici di Giuli che hanno inizio dentro Meridiano Zero, formazione della destra extraparlamentare. Fatti già abbondantemente raccontati in pasato dallo stesso Giuli. Ma non solo.

Report mandò in onda in pieno silenzio elettorale, proprio mentre erano aperte le urne in Liguria per eleggere il nuovo presidente di Regione, un servizio sull’inchiesta giudiziaria che portò alle dimissioni di Giovanni Toti.