"Incentivi, non imposizioni". Il Cav stoppa la stangata Ue sulla casa

A poco più di tre settimane dal voto, Silvio Berlusconi prosegue con la campagna elettorale social per sostenere i programmi di Forza Italia e del centrodestra in Lazio e Lombardia. Nei suoi video, il Cavaliere si rivolge agli elettori con parole semplici e comprensibili a tutti, si mette al livello dell'elettore medio e gli spiega perché il suo voto alla coalizione che nel Lazio sostiene Francesco Rocca e in Lombardia Attilio Fontana è fondamentale per il bene della collettività. In questo contesto si inserisce l'ultimo video del presidente di Forza Italia, che pone il focus sulla nuova direttiva dell'Ue, che rischia di mettere il pericolo il patrimonio immobiliare italiano e sull'importanza di avere una propria dignità abitativa.

" L'80% degli italiani vive in una casa di proprietà, una casa che quasi sempre è stata acquistata coi risparmi di una vita, magari chiedendo prestiti alle banche. Quello dell'edilizia è anche un settore trainante per la nostra economia. Per noi la casa è sacra e ciascuno dovrebbe avere la possibilità di acquistarne una ", ha dichiarato Silvio Berlusconi, riprendendo uno dei capisaldi che fin dal 1994 si trovano nei programmi di Forza Italia. Quando si è trovato al governo, Silvio Berlusconi ha sempre orientato la sua politica per favorire il diritto alla casa, come ha ricordato lui stesso, sottolineando che nel 2008 ha abolito l'Ici sulla prima casa e in tutti questi anni anni ha sostenuto il super bonus per ammodernare le strutture ai correnti standard energetici.

Il Cavaliere è pratico del mondo edile, come ben si sa, avendo lui lavorato per anni come costruttore: " Ho sempre avuto una particolare sensibilità ambientale: sono stato il primo al mondo a costruire, all'inizio della mia carriera di imprenditore, delle città giardino che ancora oggi vengono studiate e apprezzate dagli architetti di tutto il mondo ". Le tematiche ambientali, nel loro complesso, non mancano mai nei programmi governativi di Forza Italia: " Il rispetto dell'ambiente e delle nuove norme e l'obbligo di non sprecare energia sono principi che devono essere sostenuti rendendoli convenienti e non certo obbligando le famiglie a costosi interventi di ristrutturazione. È un principio sempre valido e lo è ancora di più oggi che i costi delle materie prime sono diventati altissimi ".