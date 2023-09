"Settimana lavorativa di quattro giorni". Schlein ripesca dal cilindro la proposta della Cgil

Il cosiddetto "autunno militante" del Partito Democratico (sequel di un'estate che doveva essere accompagna dallo stesso aggettivo, ma che non ha portato esattamente molta fortuna) comincia con la prima proposta ufficiale messa in campo da Elly Schlein sul tema del lavoro: la settimana di quattro giorni. Un tema che da molto tempo la Cgil di Landini porta avanti. In un'intervista rilasciata a Fanpage, la segretaria nazionale del Pd sostiene di gradire molto questa ipotesi e motiva la sua scelta in questo modo: " La riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, dove la stanno sperimentando in Europa e anche in alcune aziende in Italia dimostra che c'è addirittura un aumento di produttività - è la tesi della Schlein -. Lavorare troppo e male non aumenta la produttività. È una misura che porta alcuni benefici importanti, come il prezioso tempo delle persone, la riduzione delle emissioni e aiuta il riequilibrio di genere nel mondo del lavoro ".

La riforma del lavoro secondo Schlein

Ma come sarebbe un'ipotetica legge Schlein di riforma del mercato del lavoro? L'ex europarlamentare tira in ballo la Spagna, dove " hanno messo a sedere imprese e sindacati allo stesso tavolo e hanno fatto una riforma che finalmente riduce e limita i contratti a termine. Lo dobbiamo fare anche in Italia per limitare la precarietà ". Quindi, l'attacco a Giorgia Meloni che avrebbe fatto il contrario: " Ha aumentato i contratti a termine e ha esteso i voucher, che sono la forma più precaria di lavoro ". E poi ancora: " Vogliamo poi abolire gli stage extracurriculari gratuiti, perché non ci paghi un affitto con gli stage gratuiti che sono diventati quasi l'unico modo di accesso per le nuove generazioni al mercato del lavoro. Accanto a tutto questo serve una misura per sostenere l'occupazione femminile. Questo si può fare con il congedo paritario pienamente retribuito di almeno tre mesi per entrambi i genitori, che non sia trasferibile tra di loro ".

L'attacco a Meloni sui migranti

Oltre alla questione lavoro, sono tanti i temi affrontati dalla Schlein nel corso dell'intervista. Come quello relativo all'immigrazione: " Il premier ha illuso le persone con proposte inumane e non praticabili come quella del blocco navale e oggi si ritrova invece a sostenere la missione Sophia che salvava le vite in mare ed è il motivo per cui Salvini la bloccò qualche anno fa. La destra ha fallito completamente con le sue politiche ". Più in generale, il suo giudizio sulla premier (e questo certamente non sorprende) è negativo: " Come leader del primo partito di opposizione rischia di essere scontato - ammette -. Ma se chiediamo a un italiano o un'italiana se sta meglio di un anno fa la risposta la conosciamo tutti, purtroppo. Perché questo è stato un governo che per un anno ha mostrato il suo vero volto. Quello che colpisce i poveri, anziché contrastare la povertà. Quello che ha fatto un decreto sul lavoro che in realtà aumenta la precarietà ".

Droghe leggere e spese militari