La sfida dell'energia: intervista al ministro Pichetto Fratin - LIVE

dal nostro inviato a Milano

Se c'è una sedia che scotta in Consiglio dei ministri, quella è sicuramente toccata a Gilberto Pichetto Fratin. L'esponente di Forza Italia, erede di Roberto Cingolani, si è trovato a dover gestire la difficile pratica dell'energia. Forse col tempo ce ne siamo dimenticati, anche grazie ad un inverno più mite di quanto ci potessimo aspettare, ma solo quattro mesi fa l'Italia e l'Europa facevano i conti con un prezzo dell'energia spropositato a causa dei rincari sul gas. Colpa della guerra di Putin all'Ucraina, ovviamente. Ma anche degli attacchi al gasdotto Nord Stream. Della corsa a riempire gli stoccaggi da parte della Germania. E delle decisioni assunte dall'Ue: sanzioni a Mosca, riduzione di acquisti del metano russo, embargo al petrolio e - infine - price cap.

È stato proprio il tetto al prezzo del gas il primo vero banco di prova per il ministro di Giorgia Meloni. L'esecutivo di centrodestra ha proseguito la strada tracciata da Mario Draghi e alla fine il price cap è andato in porto. Servirà? E soprattutto: basterà in vista di fine 2023? Se infatti ormai l'Europa guarda con sicurezza all'inverno che stiamo vivendo, grazie agli stoccaggi (ancora pieni) e alle temperature miti, è ancora difficile prevedere cosa succederà il prossimo inverno. I prezzi torneranno a salire? Riusciremo a dire addio al gas di Mosca? I rigassificatori di Ravenna e Piombino inizieranno ad operare in tempo? E soprattutto: quali effetti avrà tutto questo sulla vita delle persone? Il 2022 infatti ha conosciuto un'inflazione record, trainata soprattutto dai prezzi dell'energia. Sulla benzina il governo Draghi era stato costretto a tagliare le accise, misura non rinnovata dal governo Meloni con tutte le polemiche che ne sono conseguite.

Di questo, e di molto altro, discute il ministro Fratin con Nicola Porro a La Ripartenza 2023 dagli IBM Studios di MIlano.