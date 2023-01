"Al governo 5 anni nonostante i bastoni tra le ruote": Meloni tira dritto sulle riforme

In collegamento con la manifestazione di Fratelli d'Italia a Milano per lanciare la candidatura dei suoi esponenti al Pirellone per il rinnovo del consiglio regionale, Giorgia Meloni ha ribadito la forza e l'importanza della coalizione di centrodestra. Una coalizione che in Lombardia sostiene compatta Attilio Fontana, al quale è andato il ringraziamento del presidente del Consiglio, perché " non sono stati anni facili ". L'obiettivo di governo è sul lungo termine, senza strappi in avanti ma con tutte le cautele del caso.

I risultati e gli obiettivi del governo

Tuttavia, anche nel breve periodo, i risultati del governo di Giorgia Meloni già si vedono: " Da ottobre lo spread è calato a 182. La Borsa è andata più che bene. La differenza la fa la serietà, la determinazione, di questo governo che non ha padroni e non dobbiamo dire grazie a nessuno ". E anche sui migranti il lavoro che sta facendo il governo è più che positivo: " È arrivato il tempo del rispetto delle leggi ". Con buona pace delle Ong e della sinistra che tifa per l'anarchia.

Cinque anni sembrano un arco temporale ampio, soprattutto all'inizio del mandato, ma Giorgia Meloni sa che il suo governo non ha tempo da perdere, anche perché ha puntati addosso gli occhi di tutta Europa. " Vogliamo sbloccare le opere, eliminare colli di bottiglia che affliggono anche la Lombardia e Milano vogliamo sostenere le aziende ", ha sottolineato, dando anche una visione definita sul tema dell'energia: " Dobbiamo tornare a essere padroni del nostro destino, noi rispondiamo al popolo ". Ribadendo anche l'impegno per il semi-presidenzialismo, Giorgia Meloni ha annunciato anche nuovi aiuti e sostegni per la natalità.

L'orizzonte dei cinque anni

Per dare ancora più carica e grinta ai presenti e a tutti i suoi militanti, Giorgia Meloni nel corso del suo intervento ha citato Giuseppe Garibaldi, o meglio una frase a lui attribuita: " Qui si fa l'Italia o si muore, la penso così ". Una spinta motivazionale, ricordando che " non dobbiamo correre i cento metri, ma una maratona ". Il presidente del Consiglio, quindi, ha ribadito quella che è stata una delle promesse che hanno sostenuto la sua campagna elettorale: " L'Italia sarà migliore di come l'abbiamo trovata ". L'orizzonte sul quale fare un bilancio finale è quello dei 5 anni e su questo termine il premier sembra piuttosto sicuro: " È questo quello che guardo e guarderò ma per poter guardare quei risultati servono 5 anni di lavoro e io spero, e sono certa, che avremo quei 5 anni, nonostante i tentativi diciamo di gran buona parte dell'opposizione, e non solamente dell'opposizione, di fare qualsiasi cosa per mettere il bastone tra le ruote ".

Le elezioni in Lombardia

Il premier ha sottolineato che le prossime elezioni regionali sono " un'occasione per dimostrare come andare meglio: possiamo tornare ad avere la stessa visione in Lombardia come al governo ". La coalizione di centrodestra, che è da pochi mesi al governo nazionale, è compatta attorno ad Attilio Fontana e sta lavorando per raggiungere ottimi risultati. " Non vedo l'ora di ricominciare a lavorare con Attilio Fontana e con una giunta di centrodestra alla guida della Regione Lombardia. Una giunta nella quale io sono certa che Fratelli d'Italia avrà assunto sicuramente un ruolo più centrale ", ha evidenziato la titolare di Palazzo Chigi.