"Si può fare", "Non se ne parla". Bonaccini e Schlein litigano su De Luca

Il possibile terzo mandato di Vincenzo De Luca è l'ennesimo campo di scontro tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein, i candidati alla segreteria del Partito democratico che si scontreranno oggi nel duello delle primarie. L'ultima spaccatura tra i due è emersa in merito all'ipotetica ricandidatura del governatore della Regione Campania, che si appresta a rappresentare una delle primissime spine nel fianco del nuovo corso della galassia dem.

L'ok di Bonaccini a De Luca

Sul banco del prossimo segretario potrebbe finire proprio il tetto alla rielezione negli Enti locali, un tema che riguarda in prima persona il Pd proprio per l'incognita Vincenzo De Luca: scenderà davvero in campo per giocare da protagonista la partita per il terzo mandato o all'interno del partito avranno la meglio le pressioni che invitano a lasciare spazio a una nuova candidatura in grado di dare effettiva prova di un rinnovamento nei fatti?

Su questa possibilità Bonaccini si è mostrato aperturista, senza mettere il bastone tra le ruote all'ipotetica scelta di puntare ancora una volta su De Luca in occasione delle prossime elezioni regionali in Campania. " Il tema è legato a leggi che ci possono essere. E se ci sono, in democrazia, allora lo si può fare. Poi sono i cittadini a decidere se uno può continuare a fare il presidente ", ha dichiarato il governatore dell'Emilia-Romagna a margine di un appuntamento politico a Napoli.

Bonaccini ha inoltre sottolineato che " ci sono purtroppo candidati che ci hanno provato e poi non hanno vinto nemmeno una volta magari non per colpa loro ma queste sono le regole del gioco e della democrazia ". Le sue parole rappresentano una vera e propria apertura a Vincenzo De Luca che, nel caso in cui decidesse di ricandidarsi, potrebbe avere la sponda del Partito democratico guidato da Bonaccini.

La sferzata di Schlein

Invece Elly Schlein è del parere completamente opposto, convinta che serva agire in concreto per dare seguito alle promesse di un processo di modernizzazione e innovazione tanto decantato. La candidata alla segreteria del Pd, parlando dal palco dell'EcoTeatro di Milano per la chiusura milanese della sua campagna, si è rivolta direttamente al suo avversario: " Mi chiedo se sia questa l'idea di rinnovamento di Bonaccini, perché abbiamo idee molto diverse. Nuovo gruppo dirigente e poi De Luca? Bene ".