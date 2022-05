De Luca avverte tutti sul terzo mandato: "Tra cinquant’anni ci sarò ancora"

“Ho intenzione di restare qui per i prossimi cinquant’anni e conto di avere una vita lunga e in salute” . Come al solito sono pirotecniche le parole utilizzate dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso di una delle sue ultime conferenze stampa. Il tema è sempre lo stesso, quello su cui si sta dibattendo da mesi e per il quale si sono mossi intellettuali e figure di spicco del territorio: l’ipotesi di un terzo mandato del governatore campano. Sono in tanti a chiedere che ciò non accada, ma De Luca sembra di avere un’idea completamente diversa. La frase che palesa chiaramente le intenzioni del presidente è stata pronunciata in risposta a una domanda di un giornalista, il quale chiedeva chi avrebbe inaugurato nei prossimi anni i cantieri in corso d’opera.

Il governatore ha colto la balla al balzo e, a margine della conferenza, ha risposto anche all’appello delle personalità contrarie a una sua ricandidatura. “Siamo l'unica Regione d'Italia – ha detto – in cui abbiamo un gruppo con tre persone che non vogliono il terzo mandato. Io lo voglio? Certo e in buona salute” . Su questo argomento, però, De Luca non sembra trovare proseliti, neppure nelle fila della maggioranza. Nessuno ne parla e sollecitati i consiglieri rimandano la discussione a un altro momento. Insomma, il terzo mandato non è all’ordine del giorno a Napoli.