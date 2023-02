"Siamo bersaglio di anarchici facinorosi". Le forze dell'ordine ora alzano la voce

Proteste in tutta Italia, ieri, per gli anarchici in solidarietà con Alfredo Cospito. Le manifestazioni più partecipate sono state quelle di Milano e Roma, non sono mancati momenti di tensione con le forze dell'ordine. In particolare, manifestanti e uomini in divisa sono entrati in contatto nella Capitale, dove si sono rese necessarie cariche di alleggerimento dopo le intemperanze del corteo. A Milano, invece, si è registrato un lancio di oggetti, tra i quali sassi, bottiglie e dispositivi esplosivi contro il dispiegamento di uomini dello Stato all'interno del perimetro del carcere. Ma nonostante il ruolo che questi professionisti ricoprono nell'assicurare ordine pubblico e sicurezza del Paese, rischiando anche la propria vita e subendo vessazioni di ogni tipo, in tanti sono pronti a puntare il dito contro di loro, accusandoli delle peggiori violenze. Un clima che le forze dell'ordine, ora, non sono più disposte a tollerare.

"Come volete che agiamo?"

" La sola discussione sul 41bis fa rivoltare nella tomba Falcone e Borsellino, rende forte la mafia, i terroristi e coloro che da queste proteste ritornano in auge. Nel mezzo le forze dell'ordine, insultate, minacciate, ferite, come abbiamo visto negli anni passati a volte uccise, che il rischio reale lo sentono e lo provano sulla loro pelle, rischiando ogni giorno cercando quando si può di arginare le violenze sino ad arrivare alla soppressione con l'utilizzo della forza ", ha dichiarato Pasquale Griesi, coordinatore nazionale reparti mobili Fsp - Polizia di Stato. Il sindacalista, quindi, aggiunge: " Abituati ormai a puntare il dito contro le forze dell'ordine che hanno sempre rappresentano lo Stato, oggi davanti a tanta violenza, anche noi ci chiediamo come reagire, o meglio come si vuole che si agisca? Soprattutto per evitare che qualcuno si lamenti della reazione ad un attacco che è sempre legittima ". Quindi, ha spiegato: " A oggi, ogni manifestazione non autorizzata è stata fatta portare a termine, senza ulteriori conseguenze, grazie alla grande professionalità e sacrificio di tutte le forze dell'ordine ".

A Milano si è configurata una situazione diversa rispetto a Roma: " Ma quello che ci chiediamo tutti è: sino a quando faremo da accompagnatori e "badanti" a questi delinquenti? Come si è visto ieri a Opera, hanno atteso che ci fosse una rete di divisione tra loro e le forze dell'ordine per attaccarci con pietre, radici, bombe carta, sputi e tutto ciò che trovavano da tirarci ". Griesi, quindi, conclude: " Sotto attacco non sono solo le forze dell'ordine ma anche giornalisti che raccontano ciò che accade. Prima che la situazione degeneri, lo Stato con l'unità di tutte le forze politiche si faccia sentire: il terrorismo non può prevalere ".

"C'è una recrudescenza terroristica"

Andrea Cecchini, segretario nazionale del sindacato Italia Celere, esprime tutta la sua rabbia per quanto accaduto ieri a Roma. " C'è una regia che ci preoccupa, questa è palesemente una recrudescenza terroristica, perché fanno movimenti non da manifestanti. Ma quello che ci preoccupa è che hanno avuto l'ardire e la libertà in questa settimana di andare nei licei e nelle università romane a reclutare la gente ", spiega il sindacalista, che sottolinea come ieri gli uomini dei reparti mobili si siano trovati davanti studenti che prima non c'erano negli eventi degli anarchici. " Con le classiche bandiere dell'estrema sinistra extraparlamentare inneggiavano alla libertà di Cospito e alla fine del 41-bis ", prosegue Cecchini.

" Questi anarchici sanno di non essere condannati da una parte della politica e questo non è possibile su temi così delicati, bisogna essere uniti e condannarli tutti insieme perché la minaccia è trasversale, per tutti, e in strada ci siamo noi poliziotti. Solo grazie a noi si evita il peggio ", spiega Cecchini, che poi conclude: " Parliamo sempre di anarchici che fiancheggiano i terroristi e lottano contro lo Stato, pretendendo che faccia un passo indietro di fronte a terrorismo e mafia. Noi non lo possiamo accettare perché la sicurezza è un bene universale e non può avere colorazioni politiche ".

"Agenti ancora mortificati"