Sicurezza stradale, Pellegrino (Fdi): "Bene intervento governo per fare chiarezza sugli Autovelox"

“Accolgo con pieno plauso l’intervento del Governo finalizzato a fare chiarezza sulla questione degli autovelox e sullo stato della loro omologazione: per troppo tempo abbiamo assistito a un uso incontrollato di dispositivi che, pur essendo approvati ma non omologati, continuavano a generare sanzioni potenzialmente illegittime per migliaia di cittadini italiani". È quanto affermato dalla Senatrice Cinzia Pellegrino, Coordinatore nazionale del Dipartimento Tutela Vittime di Fratelli d’Italia.

"Ritengo inoltre positivo - continua Pellegrino - che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su impulso dell’Esecutivo, abbia finalmente censito gli apparecchi in servizio e avviato un percorso per adeguare alle norme quegli strumenti che non soddisfano i criteri tecnici richiesti, anche se resta essenziale che questa azione non si traduca in un mero “spegnimento” di tre misuratori su quattro, ma piuttosto in una seria opera di riqualificazione che garantisca sicurezza e legalità su tutte le strade italiane. La sicurezza stradale deve essere perseguita con strumenti pienamente legittimi e certi, senza vessazione per gli automobilisti e senza rischiare contenziosi infiniti che, in ultima analisi, danneggiano i diritti delle vittime di multe ingiuste e indeboliscono la fiducia nelle istituzioni".

Ancora: "Continuerò a seguire con attenzione

l’evoluzione di questo decreto affinché si assicuri certezza del diritto, tutela dei cittadini e rispetto delle norme, perché gli strumenti tecnici al servizio della sicurezza non diventino terreno di altri contenziosi giuridici”.