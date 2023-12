"Buon Natale! Non riuscite a dirlo?". Gli auguri politicamente corretti dem stroncati sui social

Il Natale della politica non è tutto uguale. Nelle stesse ore in cui Giorgia Meloni augurava agli italiani "un Natale di serenità e orgoglio", anche il Pd formulava il proprio messaggio in occasione dell'imminente ricorrenza. Ma con un approccio un po' diverrso. Sui social, il partito guidato da Elly Schlein ha infatti pubblicato un post augurale che ha tuttavia attirato stroncature e critiche a motivo della dicitura scelta per celebrare il momento.

"Buone feste a tutte e tutti, dalla comunità democratica", hanno scritto i dem, evitando alcun riferimento alla solennità religiosa e ricorrendo a quella ridondante ripartizione di genere ("tutte e tutti") che tanto piace agli alfieri del politicamente corretto. A corredo dell'augurio, il disegno di un alberello stilizzato e non certo l'immagine della natività.

Buone feste a tutte e tutti, dalla comunità democratica pic.twitter.com/xr90XzjvBf — Partito Democratico (@pdnetwork) December 24, 2023

Gli auguri laicissimi dei dem, tuttavia, hanno ottenuto una valanga di reazioni infastifite e sarcastiche da parte dei frequentatori dei social. In particolare, i commenti più irriverenti sono arrivati sulla piattaforma X. "Allergici alla scritta Natale?", ha domandato polemicamente qualcuno. E un altro utente ha incalzato: "Buone Feste di cosa? Avete paura a scriverlo?". Implacabile un altro commentatore, che ha stroncato così il post del Partito Democratico: "Neanche gli auguri di Natale riuscite a farli in modo decente, basta che poi non frignate che la destra vince ovunque". E ancora: "Buon Natale! Non riuscite a dirlo? Patetici", "mi raccomando, non pronunciate mai la parola Natale che se no qualche islamista si offende", "Buon Natale non riuscite proprio a scriverlo eh? È più forte di voi".

Qualcuno ha poi utilizzato il sarcasmo: "Buone fest*, è nato Cucù", con chiaro riferimento all'ossessione politicamente corretta degli asterischi e alla demenziale episodio avvenuto in una scuola Padova, dove il nome di Gesù è stato cancellato dalle canzoni natalizie e sostitito con Cucù per non offendere i bambini di altre culture. E di nuovo, scorrendo i commenti si leggono stroncature esplicite come questa: "Gli auguri piu squallidi in assoluto".

Nelle reazioni c'è anche chi ha rinfacciato ai dem il loro plauso alla manifestazione islamica svoltasi a Monfalcone il 23 dicembre. Compiacendosi per la riuscita pacifica del corteo musulmano contro le decisione del sindaco di centrodestra, i dem avevano addira parlato di "lezione di civiltà", senza battere ciglio sull'opinabile scelta di programmare quella protesta proprio nelle ore in cui la comunità locale monfalconese si prepava a celebrare la solennità cristiana del Natale.