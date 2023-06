"Siete e sarete sempre...". La Meloni zittisce gli odiatori anti-Silvio

La morte di Silvio Berlusconi è stata una coltellata per molti. Inaspettata, la notizia ha sconvolto il Paese, che si è fermato per un attimo, incredulo che il Cavaliere se ne fosse realmente andato. La politica ha interrotto la sua corsa e tutti i leader e gli esponenti di ogni partito hanno voluto e sentito di dover dedicare un pensiero al presidente di Forza Italia, alla sua famiglia e a tutti quelli che, in qualunque forma, l'hanno amato. Giorgia Meloni ha registrato in mattinata un video per ricordare la statura politica del Cavaliere e poi, successivamente, dal suo profilo social ha condiviso una breve clip di un intervento di Berlusconi a un comizio del Popolo della libertà, simbolico della sua tempra e del suo rigore politico. E Meloni ha voluto utilizzare le parole del Cavaliere, attraverso questo video, per zittire i contestatori di oggi.

" Gli attacchi non lo hanno mai scomposto. A chi, persino oggi, sta riversando odio nei suoi confronti avrebbe risposto come al solito col sorriso e con una battuta. Lo ricorderemo così ", ha scritto il premier a corredo della clip. Il video, che dura circa 30 secondi, vede protagonista il Cavaliere durante in comizio, che davanti al solito manipolo di contestatori, che però non si perdeva un suo intervento pubblico, reagì con la solita ironia. " Abbiamo anche la contestazione, evviva! ", urla Berlusconi all'indirizzo del gruppetto, tra gli applausi dei presenti.