Silvio Berlusconi ricoverato di nuovo al San Raffaele

A pochi giorni dal ricovero per controlli di routine, Silvio Berlusconi si trova nuovamente presso l'ospedale San Raffaele di Milano. Dimesso lo scorso 30 marzo, il leader di Forza Italia è stato costretto a ricorrere nuovamente alle cure dei medici del nosocomio alle porte di Milano, sembrerebbe in terapia intensiva cardiochirurgica. Da quanto si apprende, le condizioni dell'ex premier non desterebbero comunque particolari preoccupazioni. Secondo quanto riferisce il Corriere della sera, il ricovero sarebbe legato a " problemi polomonari ".

Lo scorso lunedì 27 marzo, il leader di Forza Italia si era recato presso l'ospedale di Milano per alcuni controlli di routine ed era stato dimesso dopo 3 giorni, facendo rientro alla sua abitazione. Il senatore era uscito dall'ospedale accompagnato da Marta Fascina ed era entrato in auto senza rilasciare dichiarazioni ma rivolgendo comunque un cenno di saluto ai giornalisti e ai curiosi presenti su posto. Durante la sua permanenza, il leader di Forza Italia non aveva comunque smesso di lavorare, come dimostra l'elezione del nuovo capogruppo alla Camera, Paolo Barelli, da lui stesso indicato per la nomina.