Sinner al Quirinale: "Una vittoria nazionale". E regala una racchetta a Mattarella

Continuano gli impegni istituzionali per Jannik Sinner, fresco vincitore agli Australian Open. Nel primo pomeriggio, il numero 4 al mondo e la Nazionale di tennis che ha vinto la Coppa Davis 2023 sono giunti al Quirinale per l'incontro con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Gli Azzurri sono entrati da un ingresso laterale a bordo di un van nero e si sono diretti verso i giardini del Quirinale. Sul marciapiede di fronte a Piazza del Quirinale ci sono decine di tifosi ad attendere gli eroi di Malaga.

Il Capo dello Stato ha accolto la squadra italiana, salutando con una stretta di mano Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi e Simone Bolelli. Prima di loro il presidente della Repubblica aveva salutato il ministro dello Sport Andrea Abodi, Angelo Binaghi presidente Fit, Giovanni Malagò presidente del Coni, Filippo Volandri, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Andrea Vavassori, Nicola Pietrangeli, tutti seduti in prima fila. Ma la star della giornata, oltre a Sinner e ai suoi compagni, è l'Insalatiera, la Coppa conquistata a Malaga a novembre, esposta nel salone degli Specchi del Quirinale e bersagliata dai flash dei fotografi.

L'Italia campione di Davis ricevuta al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella pic.twitter.com/Mw39fO3TGJ — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) February 1, 2024

Le parole del Capo dello Stato

"Benvenuti, è un vero piacere accogliervi al Quirinale, complimenti e grazie, a tutti. 47 anni sono stati un lungo periodo ma non è solo questo il motivo per cui vi ringrazio, a nome di tutti gli italiani, ma per lo spirito di squadra, la coesione, una normalità e semplicità di comportamento che ha espresso un grande valore umano" ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. " È straordinario e ammirevole lo spirito di squadra che si è visto in quei giorni. Per la capacità preziosa di trasmettere serenità anche nei momento difficili. Dal 26 novembre sono passati già dei mesi ma non si è attenuato l'entusiasmo dei cittadini, crescenti. Anche io ho seguito le partite" ha concluso il Capo dello Stato.

Poi rivolgendosi a Sinner, il Presidente della Repubblica ha dichiarato: "Ho visto la partita in Australia, ma era domenica, ero impegnato e ho potuto guardare la Tv solo all'inizio del quarto set. Questo ha giovato al mio umore , ma subito ho avuto la certezza che avrebbe vinto, perché ho visto la serenità con la quale rispondeva. Molti si attenderanno che lei vinca ovunque siamo certo che giocherà al meglio. Ma è giusto che non le si faccia nessuna pressione, come hanno fatto i suoi genitori, perché l'importante è l'impegno che ci si mette". "Complimenti anche a Bolelli e Vavassori per l'arrivo in finale nel doppio. Ora abbiamo altri appuntamenti, con i prossimi tornei e le Olimpiadi: nessuna pressione ma siamo certi che farete il meglio" , ha dichiarato Mattarella.

Il discorso di Sinner

"Signor Presidente per noi è un onore essere qua, parlo anche a nome di tutta la squadra. Portare un successo dopo 47 anni rappresenta una squadra che ha fatto tanti sacrifici e con tanta voglia di vincere. Siamo tutti ragazzi normali, ognuno ha le sue caratteristiche e siamo riusciti a fare una cosa molto bella e importante per il nostro Paese". Lo ha detto Jannik Sinner nel suo intervento al Quirinale.

"Dopo Bologna dove abbiamo sofferto tanto, io purtroppo non c'ero, e grazie a Matteo Berrettini che ha sostenuto la squadra, siamo riusciti a tirarci fuori da un momento difficile. Poi ho provato a dare il mio contributo e siamo riusciti a vincere a Malaga. Abbiamo giocato un ottimo tennis, ma è importante sentirci felici e ridere anche quando le cose non vanno benissimo. Questa Coppa ci ha portato tantissime emozioni, bisogna ringraziare tutta la gente che è qui e soprattutto che ci ha seguito da casa. Quest'anno ci sono le Olimpiadi, saranno molto importanti e ognuno di noi cercherà di fare il meglio li. Speriamo che vada bene e abbiamo preparato un piccolo regalo per ringraziarvi per tutto quello che sta facendo per noi" , ha aggiunto.

Poi, a nome di tutta la squadra, ha consegnato a Sergio Mattarella una racchetta avvolta in fasce tricolori. "Una splendida racchetta... moderna" , ha detto il Presidente, che poi da Angelo Binaghi ha ricevuto una cravatta: "Grazie, la indosserò quando verrò agli Assoluti" , ha commentato riferendosi agli Internazionali d'Italia che ha chiamato usando la vecchia denominazione.