"Smonta il diritto alla salute". Schlein attacca Meloni, ma a sinistra in pochi la seguono

Dopo il pesante attacco sul decreto migranti, sulla scia della sentenza giunta da Catania, Elly Schlein torna nella stessa giornata a scagliarsi contro il governo: questa volta il tema è la sanità. La segretaria nazionale del Partito Democratico non ha dubbi: " Il governo di Giorgia Meloni continua a tagliare il servizio sanitario nazionale mentre un italiano su cinque rinuncia a curarsi a causa della crisi. La situazione della sanità pubblica - è la sua convinzione - costringe sempre più italiani a non curarsi e la risposta del governo è tagliare ancora fondi: un atteggiamento gravissimo e incomprensibile che non faremo passare sotto silenzio ". Insomma: " Tutte le persone devono sapere che Meloni mentre cerca un nemico al giorno sta smontando pezzo per pezzo il nostro diritto alla salute ".

Una linea che viene seguita totalmente da esponenti dem in ordine sparso, con una serie odierna infarcita di dichiarazioni tutte di questo tenore. E pazienza se - proprio pochissimi giorni fa, in occasione della presentazione della Nadef - sia il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, sia il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato abbiano parlato espressamente di un " rinnovo contrattuale del pubblico impiego, con una particolare attenzione al settore sanitario " nonché di un " rafforzamento del Fondo sanitario nazionale " nell'imminente legge di Bilancio. Il tormentone è (e "deve" rimanere a sinistra) sempre lo stesso: al governo non interessa nulla della salute dei cittadini.