Crosetto riceve Vannacci. Il generale: "Soddisfatto, il libro va avanti"

Guido Crosetto ha ricevuto a rapporto il generale Roberto Vannacci. La comunicazione è arrivata direttamente dal ministero della Difesa, che ha specificato che la richiesta dell'incontro è arrivata dall'ufficiale per motivi di "carattere privato". La richiesta era stata avanzata alcuni giorni fa dallo stesso Vannacci, il quale nelle ultime settimane è stato al centro delle polemiche per il suo libro pubblicato autonomamente.

Roberto Vannacci, protagonista della seconda parte dell'estate a causa delle pesanti contestazioni per il suo volume, aveva reso noto pubblicamente di volere incontrare personalmente il titolare di Palazzo Esercito. Niente di ufficiale è stato fatto trapelare riguardo al colloquio, ma la nota del dicastero specifica che Vannacci ha fatto ricorso alla norma secondo la quale " ogni militare può chiedere, per via gerarchica " la possibilità " di conferire con il Ministro della Difesa o con un superiore, precisando il motivo della richiesta per le questioni di servizio, oppure dichiarandone il carattere privato, nel caso di questioni non riguardanti il servizio e la disciplina ".

" Sono estremamente soddisfatto dell'incontro e del fatto che il ministro abbia accettato di ricevermi. Del resto come è già noto sono stato io a chiederlo ", ha dichiarato il generale Vannacci al termine dell'incontro con Crosetto. " Di cosa ho discusso con il ministro? Non ho assolutamente intenzione di riferire gli argomenti trattati ". Dopo essere stato avvicendato nel suo incarico alla guida dell'Istituto geografico militare dal generale di divisione Massimo Panizzi, Vannacci ha spiegato: " Attualmente sono in licenza ma quando tornerò in servizio proseguirò nella mia attività in base alle indicazione dei miei superiori, non sono stato spostato di sede ". In merito alle vendite del suo libro ha aggiunto: " Quando riterrò opportuno e produttivo comunicare i numeri lo farò, ma non adesso ".