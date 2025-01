Soldi da Soros, la sinistra insiste: "Li rivendichiamo". Poi l'attacco a Musk: "Vuole i neonazisti in Germania"

Ascolta ora 00:00 00:00

Ricevono quattrini da George Soros, il finanziere ungherese da alcuni considerato uno spericolato speculatore, e se ne vantano. Ma intanto criticano Giorgia Meloni per i propri contatti con Elon Musk. A sinistra la coerenza non è di casa, al contrario del solito doppiopesismo. Dopo l'affondo della premier sul fondatore della Open Society Foundations e sulla vicinanza di quest'ultimo ad alcuni partiti politici italiani, i progressisti di casa nostra sono tornati a difendere il munifico magnate, già in passato intervenuto a sostegno di alcuni esponenti di sinistra tramite una no-profit americana a lui vicina.

I primi a sguainare metaforicamente le spade in sua difesa sono stati quelli di Più Europa, partito che non ha mai fatto mistero di aver ricevuto regolari donazioni dal filantropo ungherese. "Noi che abbiamo ricevuto alcuni finanziamenti elettorali assolutamente legali e trasparenti da Soros li rivendichiamo. Meloni ha bisogno di usare la figura di Soros per sfuggire da un'altra questione, ovvero che lui non ha mai fatto parte di un governo e non è monopolista di un settore strategico della sicurezza come quello delle comunicazioni satellitare. Non so se si nota la differenza", ha attaccato il deputato e segretario di Più Europa, Riccardo Magi, parlando con i cronisti davanti a Montecitorio. Poi l'ulteriore affondo sulla premier, accusata di non vedere "nessun problema a legare il nostro Paese a doppio filo con chi auspica che in Germania governino i neonazisti".

Sia Meloni sia il ministro della Difesa, Guido Crosetto, hanno intanto smentito la firma di contratti o accordi tra il governo e Space X. Ma che importa: colta in contropiede rispetto alle rimostranze su Musk, la sinistra ha avuto una risposta muscolare sui propri contatti con Soros, evocati dalla leader di Fratelli d'Italia durante la conferenza stampa di inizio anno. E pure Pier Luigi Bersani, intervenuto ieri sera a Otto e Mezzo su La7, si è affrettato a dire la sua, con tanto di immancabile metafora. "Su Musk ho sentito cose stravangati da Meloni. Si salva sempre in corner tirando in ballo Soros. Ma Soros con Musk c'entra come il burro con la ferrovia. Soros è monopolista di un'infrastruttura satellitare mondiale? È dentro l'amministrazione americana? È parte del sistema industriale americano? È padrone di una piattaforma e di un algoritmo come quello di X?".

E ancora: "Non sono fan di Soros, ricordo che ha speculato contro la lira, ma quanto vale in termini di patrimonio rispetto a Musk? Quanti soldi vale l'appoggio di Musk a Afd in Germania? Visto che stanno riflettendo sul fare un accordo con Starlink, ricordo alla presidente del Consiglio che in Italia sulle infrastrutture di rete, che si parli di energia o telecomunicazioni, non accettiamo che un privato abbia il controllo e interveniamo con un sistema di autorità". Al netto della convinzione profusa nelle proprie argomentazioni, Bersani ha però sottovalutato il magnate ungherese, descrivendolo quasi come un soggetto estraneo alla politica e privo di interessi privati. Ma non è esattamente così.

Con una pioggia di

soldi, tramite la Open Society Foundations a lui vicina, il filantropo finanzia infatti da anni partiti politici, ong e onlus, plasmando la nostra società e tentando di imprimere a essa un determinato indirizzo.