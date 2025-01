Solidarietà di Barbara Berlusconi a Meloni: "Giustizia orologeria come con mio padre"

Ascolta ora 00:00 00:00

Sembra un déjà vu. L'avviso di garanzia ricevuto dal premier Giorgia Meloni in riferimento al caso Almasri ha ricordato a molti le circostanze del 1994, quando l'allora presidente del consiglio Silvio Berlusconi ricevette un invito a comparire dalla procura di Milano. A evocare quell'episodio in riferimento all'attualità è stata in particolare la figlia del Cavaliere, Barbara Berlusconi, durante un'intervista rilasciata al Tg1.

"Non voglio entrare nel merito della vicenda, ma non può sfuggire la coincidenza dell'avviso di garanzia alla premier Meloni contestualmente alla riforma in discussione sulla separazione delle carriere dei magistrati. Il pensiero va all'avviso di garanzia che ricevette mio padre mentre presiedeva il G7 a Napoli", ha affermato Barbara Berlusconi, commentando la notizia comunicata nel pomeriggio dalla stessa presidente del consiglio e accompagnata da un comprensibile clamore mediatico. "Non so se si tratti, come la definiva lui, di 'giustizia a orologeria', ma il sospetto è legittimo", ha affermato di nuovo la figlia dell'ex premier e fondatore di Forza Italia.

Quello stesso sospetto, nelle scorse ore, lo aveva avanzato con altre parole anche il vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. "Difendo la separazione dei poteri e condanno scelte che suonano come una ripicca per la riforma della giustizia", aveva affermato il capo della Farnesina. Le parole di solidarietà a Giorgia Meloni espresse da Barbara Berlusconi riportano alla memoria uno degli episodi più controversi ed emblematici della Seconda Repubblica.

Silvio Berlusconi, da poco sceso in politica e subito arrivato al ruolo di presidente del consiglio, ricevette quell'avviso di garanzia proprio mentre presiedeva

un G8. Da quel momento, nei suoi confronti si susseguirono una serie di vicissitudini giudiziarie, che lo stesso Cavaliere - sempre uscitone a testa alta e senza conseguenze penali - definì un vera e propria persecuzione.