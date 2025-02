Il sondaggio che smentisce i gufi: perché il centrodestra si rafforza

Ascolta ora 00:00 00:00

Gli italiani continuano a confermare la propria fiducia a Fratelli d'Italia e a Giorgia Meloni, che da quasi due anni e mezzo al governo non ha perso terreno rispetto alle elezioni del 2022 ma, anzi, ha guadagnato consensi. L'impegno posto da questo esecutivo a guida centrodestra piace agli italiani, che dopo anni di governi orientati verso sinistra vedono sembrano apprezzare maggiormente l'impostazione di guida. Meloni, che secondo i gufi delle opposizioni sarebbe dovuta essere isolata in Europa ora è leader indiscusso. Tutti i governi dei principali Paesi europei traballano o sono caduti nello spazio che lei si è insediata a Palazzo Chigi e in Unione europea i cittadini chiedono a gran voce un cambiamento di rotta, come dimostra l'insediamento di ben più d'uno governi di destra.

Nell'ultima rilevazione effettuata da Swg per il Tg La7, Fratelli d'Italia consolida la sua posizione come partito di maggioranza e rimane stabile rispetto alla precedente rilevazione al 29,5% dei consensi. Il Partito democratico, invece, perde lo 0,3% dei consensi e scende al 22,3%. Il caso Almasri, con conseguenti attacchi contro il presidente del Consiglio per non essersi presentato alla Camera dove, però, per informare il parlamento sono andati il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, coinvolti in prima persona del caso, non ha scalfito di uno zero virgola il gradimento di Fratelli d'Italia. Ha intaccato, invece, quello del partito di Elly Schlein, il che dimostra che gli italiani sono stanchi delle beghe e degli stratagemmi per far dispetto alla maggioranza e vorrebbero che l'opposizione facesse politica.

Il Movimento 5 stelle nell'ultima settimana non ha subito alcuna variazione e resta fermo all'11,8% mentre aggiustano al rialzo il proprio gradimento sia Forza Italia che la Lega, che crescono rispettivamente dello 0,1% e dello 0,2%, arrivando al 9,2 e all'8,5%. Il partito che cresce di più in Italia tra i banchi dell'opposizione è Avs, che recupera lo 0,2 per cento per arrivare al 6,7%.

Il bilancio per la maggioranza non può che essere positivo in quest'ultima settimana, visto che nessuno dei principali partiti ha subito un calo ma, anzi, complessivamente c'è stata una crescita di 0,3 punti percentuali.