Sondaggi, collasso a sinistra: il centrodestra doppia Letta e kompagni

Nonostante gli attacchi dell'opposizione che cerca di destabilizzare la maggioranza, gli italiani dimostrano di settimana in settimana di apprezzare il lavoro che sta portando avanti il governo guidato da Giorgia Meloni, come dimostra la supermedia Agi/YouTrend, che questa settimana è stato pubblicato con un giorno di anticipo rispetto al solito in considerazione che domani si celebra la festività dell'Immacolata Concezione. Fratelli d'Italia continua la sua ascesa e il centrodestra consolida il suo dominio nei confronti del Pd, che scivola sempre più in basso.

La supermedia Agi/YouTrend è stata ricavata sulla base di 10 sondaggi effettuati da 6 diverse agenzie, che confermano la tendenza già vista nelle ultime settimane. Infatti, Fratelli d'Italia non arresta la sua ascesa arrivando a quota 29.6%, in aumento di quasi mezzo punto rispetto alla supermedia precedente. Giorgia Meloni, grazie alla gestione finora portata avanti dell'esecutivo, proietta il suo partito a sfiorare il 30% dei consensi degli elettori del Paese. Pressoché stabili Fratelli d'Italia e Lega, che mantengono intatta la loro preferenza tra gli elettori e consentono al centrodestra di staccare nettamente il Partito democratico.

La formazione di Enrico Letta scivola sempre più indietro, inesorabilmente, allontanandosi dal 20% delle preferenze. Dall'estrapolazione della supermedia risulta che abbia il 16.7% delle preferenze. Anche il Movimento 5 stelle, per quanto il partito di Conte ha subito una lieve flessione rispetto alla rilevazione precedente, ha superato il partito di Enrico Letta, attestandosi al 17.2% delle preferenze. Stabile anche il Terzo polo al 7,8%.

In base alla supermedia Agi/YouTrend, la coalizione al momento si attesta al 46.4% delle preferenze, anche grazie al contributo di Noi Moderati, con un incremento di 0,7 punti percentuali rispetto alla rilevazione precedente. Un passo in avanti importante per la formazione di governo, che raggiunge un risultato che è più del doppio rispetto a quello del centrosinistra, fermo al 22.8%, con un decremento di 0,8 punti percentuali. L'intera coalizione guidata da Letta non raggiunge le preferenze che, da solo, raccoglie Fratelli d'Italia.

Nota metodologica

La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 24 novembre al 6 dicembre, è stata effettuata il giorno 7 dicembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti EMG (data di pubblicazione: 29 novembre e 5 dicembre), Euromedia (5 dicembre), Ipsos (26 novembre), Noto (1 dicembre), SWG (28 novembre e 5 dicembre) e Tecnè (26 novembre e 3 dicembre).

La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it