Il sondaggio che affossa la sinistra: il centrodestra cresce, il Pd tracolla

Le prime mosse del governo guidato da Giorgia Meloni hanno contribuito a rafforzare ancora di più il centrodestra, che continua a crescere nelle intenzioni di voto a discapito di una sinistra che non è in grado di reagire e risollevare le proprie sorti politiche. L'ultimo sondaggio di Swg per La7 conferma il netto vantaggio della storica coalizione di FdI, Lega e FI rispetto al fronte rosso, che sembra aver imboccato una fase di declino irreversibile a causa anche del sorpasso ormai acclarato da parte dei grillini.

Il sondaggio

Non dà segno di alcuna variazione Fratelli d'Italia, saldamente al comando dei partiti con maggiore consenso con il 30,8%. Cresce dello 0,5% il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che si porta al 17,1%. Netto il divario con il Partito democratico, che lascia per strada lo 0,3% rispetto alla scorsa settimana e crolla al 15,1%. Se la tendenza negativa fosse confermata tra sette giorni i dem potrebbero finire sotto la soglia del 15%. E sarebbe l'ennesimo colpo durissimo per una formazione politica allo sbando.

Arrivano buone notizie per la Lega di Matteo Salvini, che incassa lo 0,4% e si attesta all'8,5% mettendo a punto il sorpasso su Azione e Italia Viva. Infatti il Terzo Polo cala dello 0,2% e scende all'8%. Lievissimo calo di Forza Italia, al 6% dopo aver perso lo 0,1%. Tra le formazioni politiche che possono contare su minori intenzioni di voto rientrano Verdi-Sinistra italiana al 4,1% (+0,1%), +Europa di Emma Bonino al 2,7% (-0.3%), Italexit con Gianluigi Paragone al 2,1% (-0,1%) e Unione popolare di Luigi de Magistris all'1,6% (-0,1%). Le altre liste crescono dello 0,1% e si portano precisamente al 4%. Resta invariata al 36% la fazione di chi non si esprime.

Il centrodestra cresce ancora

Il sondaggio mette in evidenza che il vantaggio del centrodestra continua a farsi sempre più impressionante. La coalizione formata da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia viene data al 45,3%, mettendo a segno un buon +0,3% rispetto alla scorsa settimana. Non si può dire lo stesso della sinistra che non solo non riesce a ribaltare la situazione, ma viene affossata progressivamente dagli elettori: il fronte di Partito democratico, Verdi-Sinistra italiana e +Europa non va oltre il 21,9%. E solo sette giorni fa era al 22,4%. Il che dà il segno della crisi che sta travolgendo la galassia rossa.

Nota del sondaggio:

a) Sondaggio realizzato da SWG spa;

b) Committente: La7;

c) Estensione territoriale: Italia;

d) Totale contatti: 1.200 intervistati - 4.562 non rispondenti;

e) Interviste effettuate nel periodo 7-12 dicembre 2022 con metodo cati-cami-cawi;

f) Il sondaggio è disponibile qui.