Il sondaggio che smentisce i gufi d'estate: il centrodestra vola, Pd e M5S calano

Alla sinistra va riconosciuta una coerenza di fondo, una costante che sta caratterizzando le proprie uscite specialmente negli ultimi mesi: farsi portavoce di una narrazione che non corrisponde alla realtà, finendo per essere smentita e accumulando figuracce una dietro l'altra. L'ultima smentita è arrivata sul fronte dei sondaggi: il fronte rosso era convinto che il centrodestra sarebbe uscito con le ossa rotte dopo una breve pausa estiva, ma la rilevazione di Quorum/YouTrend per Sky TG24 ha fotografato una situazione del tutto differente.

Alla guida resta saldamente Fratelli d'Italia, che rispetto al 24 luglio è protagonista di una crescita eloquente: nei numeri si traduce in una crescita dell'1,6% che porta così FdI al 31,2%. In sostanza la creatura politica di Giorgia Meloni supera abbondantemente la soglia del 30% e aumenta il vantaggio sul Partito democratico, che lascia per strada lo 0,4% e cala al 19%. La variazione negativa riguarda anche il Movimento 5 Stelle, che perde lo 0,3% e si posiziona al 15,2%.

La Lega scende dello 0,6% e va all'8,3%. Segue Forza Italia al 5,8%, in lieve calo dello 0,2%. Azione guadagna lo 0,5% e raggiunge il 4,1%. Infine si trovano le formazioni politiche che possono godere di minori consensi rispetto a quelle principali: Verdi-Sinistra italiana al 3,7% (-0,2%), Italia Viva di Matteo Renzi al 2,5% (-0,4%), Per l'Italia di Gianluigi Paragone al 2,2% (+0,1%), +Europa di Emma Bonino al 2% (-0,9%) e Noi moderati di centrodestra all'1,3% (+0,2%). Il peso degli altri partiti è del 4,7%, in aumento dello 0,6%. La sezione di coloro che sono astenuti o indecisi ammonta al 41,5%, in calo dell'1%.

Il sondaggio Quorum/YouTrend per Sky TG24 parla chiaro e fornisce spunti di riflessione importanti. Innanzitutto la coalizione con maggior consenso è ancora il centrodestra, che non ha affatto interrotto la luna di miele con gli elettori: la coalizione formata da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi moderati può vantare il 46,6% delle intenzioni di voto, mettendo a segno un aumento dell'1%. Storia diametralmente opposta per il centrosinistra, considerando l'alleanza che alle elezioni del 25 settembre 2022 si presentò unita: nel complesso Partito democratico, Verdi-Sinistra italiana e +Europa si fermano al 24,7%. Il centrodestra ha un margine di vantaggio del 21,9%.

I numeri offrono due considerazioni principali. La prima: la coalizione di maggioranza continua a salire nei sondaggi nonostante i gufi d'estate fossero convinti del contrario. La seconda: le strategie messe in campo da Elly Schlein e Giuseppe Conte si sono rivelate essere fallimentari e non hanno messo il bastone tra le ruote al centrodestra. Di certo non un buon passo per un centrosinistra che vorrebbe ricoprire il ruolo da protagonista in occasione delle prossime elezioni europee.

Nota metodologica:

Sondaggio svolto con metodologia CAWI tra il 29 e il 31 agosto 2023 su un campione di 800 intervistati rappresentativi della popolazione maggiorenne residente in Italia, indagata per quote di genere ed età incrociate stratificate per titolo di studio e ripartizione ISTAT di residenza. Il margine d’errore è del +/- 3,5% con un intervallo di confidenza del 95%.