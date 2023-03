"Rosiconi". Pd e 5 Stelle ai ferri corti sul salario minimo

Uniti contro il fascismo immaginario, divisi su tutto in Parlamento. Si possono riassumere così i primi mesi di riavvicinamento tra Partito democratico e Movimento 5stelle. L’accozzaglia giallo-rossa che marciava unita a Firenze durante la passerella, decisamente più anti-Meloni che antifascista, si sfalda come neve al sole in Parlamento. Elly Schlein, neosegretaria dem, si presenta al question time di ieri pomeriggio alla Camera interrogando il presidente del consiglio sul salario minimo. Una battaglia rivendicata, in tutto e per tutto, da Giuseppe Conte e dal suo Movimento. Archiviata l’adunata antifascista i veri nodi politici, tra cui il salario minimo, vengono al pettine.

Il tweet di Conte

Alla Camera dei deputati le opposizioni sbandano vistosamente. Il rapporto tra grillini e dem è teso fin dalle prime ore del pomeriggio, subito prima del question time. Elly Schlein ha già scelto di sfidare Giorgia Meloni sul salario minimo, i Cinque Stelle la inseguono. Prima sui social e dopo in Aula. Il leader del Movimento, Giuseppe Conte, prova a intestarsi la battaglia sul salario minimo legale e affida a Twitter il suo commento. “La nostra perseveranza – scrive l’ex premier sui social – ha pagato: finalmente è stata calendarizzata in Commissione Lavoro alla Camera la proposta del Movimento 5stelle sul salario minimo legale, a mia prima firma” .

Un modo per dire, senza tanti giri di parole: la battaglia sul salario minimo è nostra e gli elettori di sinistra lo devono sapere. E poi l’attacco, più o meno velato, al nuovo Pd firmato Elly: “Vedremo – provoca Conte - chi è contrario, chi è per il si, chi per il nì” . Un preludio della bagarre in Aula.

La nostra perseveranza ha pagato: finalmente è stata calendarizzata in Commissione Lavoro alla Camera la proposta del @Mov5Stelle sul #salariominimo legale, a mia prima firma. Vedremo chi è contrario, chi è per il sì, chi per il nì. Chiudiamo la stagione delle paghe da fame. — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) March 15, 2023

La bagarre in Aula

In Aula il rapporto tra le due principali forze di opposizione è ancora più teso. Il Movimento 5stelle non applaude all’intervento della neo segretaria del Partito democratico e alcuni deputati grillini cominciano a scaldarsi. Il vice capogruppo alla Camera Michele Gubitosa non si tira indietro e attacca il Pd. Il terreno di scontro è sempre il salario minimo: “Noi abbiamo avanzato questa proposta nel 2013 e il Pd era contrario” . Il capogruppo Francesco Silvestri incalza: “Vediamo con quante forze si combatte la battaglia che noi abbiamo avviato la scorsa legislatura” . La risposta dei parlamentari Pd, ripresa dal Corriere della Sera, non si fa attendere: “Sono dei rosiconi” .

L'attacco di Travaglio