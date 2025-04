"Sono intoccabile, faccio ciò che voglio". Ora il maranza vuole candidarsi con la sinistra

Ascolta ora 00:00 00:00

Il futuro della sinistra italiana si preannuncia vincente e scoppiettante. Non solo la tiktoker Rita De Crescenzo potrebbe fondare un partito con il sogno di ripristinare il reddito di cittadinanza, ora c'è un'altra star che potrebbe scendere in campo per risollevare le sorti politiche della galassia rossa: il maranza Ilyas Maluma. Il nome forse vi dirà poco, ma chi naviga sui social probabilmente avrà visto i suoi video mentre sfida Silvia Sardone. E adesso, in un contenuto postato su TikTok, ha reso noto il suo grande sogno: candidarsi con coloro che si professano progressisti e democratici.

Il ragazzo, che in uno dei suoi ultimi video si definisce " il manager dei maranza ", si è rivolto direttamente alla sinistra: ha speso parole al miele e ha espresso il desiderio di una nuova avventura. " Ciao sinistra, vi voglio bene, sono con voi, sono al vostro fianco. Sono la voce del popolo, vi voglio chiedere una cosa, ho la pelle d'oca solo a chiederla, sono allibito: mi voglio candidare con voi, così almeno miglioriamo l'Italia ". E vorrebbe che il suo partito si chiamasse " No parla proprio ". La comunicazione ai suoi utenti si è conclusa mentre sorseggiava una bibita in lattina: " Brindiamo alla sinistra ".

Chissà, magari potrebbe approdare alla Camera o al Senato munito di bandiera della pace, stonando slogan di inclusione e farsi portavoce delle istanze dei maranza. Ormai c'è da aspettarsi davvero di tutto dalla sinistra. Anche perché il suo approccio rispecchia proprio quello di chi fa opposizione pregiudiziale: si pone in modo arrogante verso l'avversario, lo attacca sul piano personale e non si confronta nel merito. Ne sa qualcosa Silvia Sardone, europarlamentare della Lega, che in diverse occasioni è finita nel mirino di Maluma.

Il giovane si è gasato negli ultimi giorni, convinto di avere il sostegno dell'esercito rosso, e così ha sferrato un nuovo video all'indirizzo di Sardone: " La sinistra è con me, hai capito? Mi protegge, sono intoccabile, qui in Italia posso fare quello che voglio. Tu non puoi fare niente, tesoro mio. E se non ti sta bene questo lavoro, vai a fare la donna delle pulizie.

In Italia non mi hai ospitato tu, mi ha ospitato la sinistra. Viva la sinistra". La prossima legislatura rischia di essere storica: in Parlamento potrebbero fare il loro ingresso una tiktoker e un maranza. Evidentemente non bastava Aboubakar Soumahoro ...