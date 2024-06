"Solo reati da centro sociale". La moglie di Fratoianni assolve la Salis

Ascolta ora 00:00 00:00

I reati di Ilaria Salis? "Succede, sono solo reati da centro sociale, le accuse sono solo quelle di resistenza a pubblico ufficiale" . Parole e musica di Elisabetta Piccolotti, deputata di Sinistra Italiana e moglie di Nicola Fratoianni, leader indiscusso – insieme ad Angelo Bonelli – dell’ala più estremista della gauche nostrana. Un’assoluzione tout court della giovane insegnante che ormai, dopo essere stata candidata ed eletta al Parlamento europeo da Avs, ora viene addirittura santificata e osannata dagli esponenti dell’opposizione.

Il “culto” della maestra antifascista ha luogo in diretta su La7, a Di Martedì, il programma politico serale condotto da Giovanni Floris. Quale miglior salotto per commentare le condanne della giovane Salis. "Ilaria ha condanne tipiche di attivisti dei centri sociali, tipo accensione di oggetti pericolosi perché ha acceso un fumogeno, poi ha concorso in resistenza a pubblico ufficiale" , spiega la Piccolotti cercando di minimizzare la gravità degli atti.

Ma il “curriculum” dell’insegnante dice il contrario: a carico della neo-deputata di Avs risultano due condanne definitive. La prima, sulla quale si è tanto discusso, è per reato di invasione di edifici pubblici. La seconda, altrettanto certificata, per resistenza a pubblico ufficiale, per gli scontri che nel novembre 2014 vedono cooinvolto il suo collettivo contro la polizia per impedire lo sgombero degli alloggi al Corvetto. Niente da fare. Per la moglie di Fratoianni, pare di capire, sono solo incidenti di percorso. “Succede…”, aggiunge infatti con sprezzo del ridicolo l’esponente di Avs.

Una risposta che, oltre a gelare lo studio, non convince affatto Achille Totaro, ex senatore di Fratelli d’Italia e principale interlocutore della Piccolotti. "Signorelli nessuno lo ha portato al Parlamento europeo. (Signorelli è l’ex capo ufficio stampa del ministro Francesco Lollobrigida, ndr). Qui abbiamo in studio qualche partito della sinistra che al Parlamento europeo ha portato una persona che è stata pluricondannata per vari reati" , esordisce Totaro senza tanti giri di parole.

“Ha quattro condanne per assalti vari – tuona l’ex senatore di FdI - e poi parliamo dell'ex capo dell'ufficio stampa del ministro Lollobrigida"

Senza dimenticare alcuni particolari tanto gravi quanto importanti: