"Sostegno leale di Forza Italia". Tajani rassicura Meloni

“Qui o si fa l’Italia o si muore” . Il registro garibaldino usato da Giorgia Meloni all’inaugurazione della campagna elettorale in Lombardia è un avviso chiaro e tondo agli alleati di governo. Il premier è consapevole delle divergenze interne alla maggioranza ma non ha tempo da perdere e tira dritto: “Siamo qui per restare”. Forza Italia, per voce di Antonio Tajani, prova a ricucire con Palazzo Chigi e rassicura: “È indispensabile che il governo rimanga in carica per almeno i prossimi 5 anni” .

Tajani assicura un sostegno leale

Il presidente del Consiglio esige compattezza dagli alleati di governo ma non si esime dall’affrontare i contrasti con Forza Italia. In particolare sulla questione delle accise del decreto “trasparenza”, prontamente modificato dopo le ultime polemiche. “I tentativi di buona parte dell’opposizione, e non solo, di fare qualsiasi cosa per mettere i bastoni tra le ruote” . Un avvertimento che, sia ben chiaro, non rappresenta una frattura insanabile con gli alleati, come sperano dall’opposizione o come viene descritta dai giornali di sinistra. Nessuna luna di miele interrotta, piuttosto, una frase che rappresenta un primo campanello d’allarme per il governo di centrodestra.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è intenzionato a togliere i "bastoni” dalle ruote del governo e con una nota promette il sostegno di Forza Italia: “Nessuno può mettere in dubbio il sostegno, leale e determinato di Forza Italia al governo di centrodestra eletto liberamente dai cittadini italiani” . E aggiunge: “Il presidente Silvio Berlusconi, fondatore e padre politico del progetto che ha portato nuovamente alla guida dell’Italia una coalizione alternativa alla sinistra, ha sempre incoraggiato il nuovo governo” . Smorzare i toni e ricucire con gli alleati di governo: queste le parole d’ordine del vicepremier azzurro. E sull’orizzonte temporale dell’esecutivo, Tajani si fa portavoce della linea del Cav: “Come tutti noi di Forza Italia, ritiene indispensabile che questo esecutivo rimanga in carica almeno per i prossimi cinque anni”.

I rapporti positivi tra gli alleati

Forza Italia vuole interrompere il cortocircuito mediatico che si è creato attorno alla scelta del governo Meloni di non prorogare il taglio dell’accise. Uno dei principali artefici del tentativo di distensione nel governo è Antonio Tajani. “L’impegno – ribadisce il ministro – è quello di trasformare in realtà gli impegni presi in campagna elettorale. Tutto ciò si può realizzare grazie ai più che positivi rapporti di amicizia che legano il nostro leader a Giorgia Meloni e a Matteo Salvini” E conclude: “Forza Italia continuerà a difendere le scelte condivise adottate dal governo”.