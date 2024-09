"Sostegno a Orlando in Liguria". Conte aggancia il Pd per le elezioni di ottobre

Ascolta ora 00:00 00:00

A poco meno di due mesi dalle elezioni in Liguria, rese necessarie dalle dimissioni forzate dell'ex governatore Giovanni Toti, il Movimento 5 stelle ha sciolto la sua riserva e ha deciso di sostenere il candidato del Partito democratico, l'ex ministro del Lavoro, Andrea Orlando. La strategia è quella di abbozzare un primo progetto di campo largo anche in Liguria, sulla scia di quanto fatto in Sardegna con la candidatura della grillina Alessandra Todde. Si spera con maggior fortuna, visto che sull'isola, a quattro mesi dalle elezioni, già si parla di rimpasto per una giunta nata sotto la stella peggiore. Con un presidente in forza M5s e una maggioranza Pd, le spaccature in Sardegna erano preventivabili.

Tornando alla Liguria, l'ex premier Giuseppe Conte ha affermato che il Movimento 5 stelle è pronto a sostenere " convintamente " la candidatura di Orlando. " Abbiamo la necessità di restituire ai cittadini liguri la possibilità di immaginare un futuro migliore, improntato alla trasparenza e all’etica pubblica ", ha dichiarato il presidente del M5s, strumentalizzando in maniera esplicita la vicenda giudiziaria che ha coinvolto l'ex governatore Toti, e aggiungendo che quello che vuole offrire alla Liguria è un futuro in cui " la politica regionale lavori per tutti i cittadini e non per pochi amici ". Andrea Orlando era pronto a ritirare la propria disponibilità alla candidatura se non si fosse trovato l'accordo tra pd e M5s, consapevole che senza il patto elettorale la sua candidatura non avrebbe retto alle urne.

" l bene della Liguria significa oggi la convergenza sul profilo di maggiore unità: non ci tiriamo indietro, ci mettiamo al servizio dei cittadini. Andiamo avanti insieme per vincere questa importante sfida ", ha concluso Conte, rendendo palese ancora una volta che esista tra loro un accordo più per interessi elettorali che per interessi politici. Alle dichiarazioni del presidente del M5s, con il quale Elly Schlein è rimasta in contatto per tutto l'ultimo weekend per convincerlo a uscire allo scoperto e a conclamare il suo sostegno a Orlando, hanno fatto seguito proprio quelle del segretario del Partito democratico: " Sono felice delle dichiarazioni del Movimento 5 stelle. È un passo avanti significativo.

Continuiamo in queste ore insieme il confronto anche con altre forze che vorranno, speriamo, costruire unache sia competitiva e vincente per la Liguria". Il tutto in attesa che anche il centrodestra, entro i prossimi giorni, renda pubblico il suo candidato chiamato a sfidare Orlando.