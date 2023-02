Giustizia, Berlusconi: "Vogliamo la riforma, ci lavorino tutti"

Il caso Alfredo Cospito ha messo, almeno mediaticamente parlando, la riforma della giustizia in secondo piano. Al contrario, il Guardasigilli Carlo Nordio, impegnato in prima linea sulla vicenda dell’anarchico detenuto, non vuole che questo succeda. Il cronoprogramma del governo sulla riforma della giustizia, imbastito nell’incontro tra il titolare del dicastero della Giustizia e il premier Giorgia Meloni, è confermato. Attorno a Palazzo Chigi e Via Arenula, dalle parti di Forza Italia, Silvio Berlusconi si è detto pronto a sostenere le riforme garantiste dell’ex pm veneto. In questo contesto si inserisce perfettamente l’ultimo video messaggio del Cavaliere postato sulle principali piattaforme social.

Il nodo giustizia

Nell’ambito delle prossime elezioni regionali, il presidente di Forza Italia scende in campo e decide di porre un focus sulle prossime riforme della giustizia. L’endorsement di Berlusconi a Nordio è convinto: “Noi – spiega il Cavaliere sui social – sosterremo con convinzione le proposte sulla giustizia avanzate dal ministro Nordio” . I nodi da sciogliere per sistemare tutte le inefficienze e le storture del nostro sistema giudiziario sono esattamente quelle individuate dal ministro Nordio, più volte ribadite durante le sue relazioni sia alla Camera che al Senato. Si dovrebbe partire quindi con la riforma dell’abuso d’ufficio, considerato aleatorio dal guardasigilli e da parte dell’opposizione, la riforma dell’uso e della pubblicazione a mezzo stampa delle intercettazioni fino ad arrivare alla separazione delle carriere.

Altro punto molto caro a Nordio è la velocizzazione dei processi sia civili che penali. Su questo tema la posizione di Forza Italia combacia con quella del Guardasigilli: “Noi vogliamo riformare la giustizia, vogliamo rendere più rapidi i tempi dei processi, vogliamo allargare e consolidare le garanzie dei cittadini” . Il tutto, giova ricordarlo, senza colpire l’autonomia e l’indipendenza della magistratura che, riprendendo le parole di Nordio, “costituiscono un pilastro della nostra democrazia” . Il Cavaliere approva e aggiunge: “Non vogliamo una riforma contro i magistrati, ma vogliamo una riforma per i cittadini. Noi siamo davvero convinti che gran parte della magistratura sia sana, sia corretta, che svolga il suo compito con grande senso del dovere” . E ancora: “Noi vogliamo valorizzare la professionalità dei magistrati seri, quelli che fanno le inchieste senza calpestare la libertà e la dignità di nessuno”.

