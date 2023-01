7 interventi in 365 giorni: il flop dei "vigili antidroga" di Sala

Negare che a Milano ci sia un problema di diffusione della droga è un esercizio poco convincente. I primi luoghi di spaccio sono le scuole, dove spesso i giovanissimi vengono coinvolti nell'utilizzo dai loro coetanei, a partire dalle droghe leggere. Sottolineando che non si tratta di un problema circoscritto all'area milanese, per la legge dei grandi numeri, essendo questa una metropoli, i numeri dello spaccio in età giovanile sono molto elevati. Eppure, nonostante il Comune di Milano abbia i mezzi adeguati per contrastare il fenomeno grazie ai fondi stanziati dal governo centrale, non sembra interessato a intervenire sul problema. Impossibile dire se si tratti di un problema culturale, considerando che la giunta Sala è quella che ha firmato la liberalizzazione della cannabis, o di menefreghismo, ma di fatto non vengono fatti a Milano i controlli per i quali il Comune ha preso i finanziamenti.

Lo spiega bene Luca Lepore, capogruppo della Lega del Municipio 2 a seguito della risposta che l'assessore alla sicurezza Marco Granelli ha fornito al consigliere comunale Alessandro Verri proprio in merito all'utilizzo dei fondi stanziati per il progetto Scuole sicure 2021/2022, per le quali il Ministero degli Interni ha messo a disposizione dei comuni risorse pari a 2,5 milioni, di cui 344.750 euro al Comune di Milano. " Granelli parla di soli 7 interventi concentrati tra i mesi di marzo, aprile e novembre 2022, e che hanno visto coinvolti 11 agenti e 9 cani antidroga ", riferisce Lepore.

Da interventi così morigerati non potevano che emergere scarsi risultati: " Complessivamente hanno portato al sequestro di 39 grammi tra hashish e marijuana, 6 denunce e 7 scuole controllate. Se purtroppo Milano è uno dei principali luoghi di smistamento del traffico stupefacenti nel nord Italia e territorio fertile per lo spaccio al dettaglio, l’apporto dell’amministrazione comunale alla guerra alla droga è veramente miserrimo ".