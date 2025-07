La spiaggia all’Arco e il volo a Dubai. Bozzetti va al timone di Fondazione Fiera

La visione (e la capacità di attrarre sponsor e investimenti dall’estero) non gli mancano. Da assessore alla Moda e Turismo della giunta Albertini nello stesso anno inventò la «spiaggia estiva» all’Arco della Pace, con lettini, ombrelloni, beach volley - gratis - per 500mila cittadini che non potevano andare in vacanza, e dopo il «mare» portò la montagna al Castello. Un villaggio invernale con piste artificiali per lo sci da fondo e patinoire. Giovanni Bozzetti, 58 anni, sarà il nuovo presidente di Fondazione Fiera Milano. Nessuna sorpresa, la giunta regionale ha approvato ieri la nomina su cui il governatore Attilio Fontana aveva già ricevuto l’assenso del sindaco Beppe Sala. Il consiglio regionale dovrebbe formalizzare il voto martedì prossimo e a stretto giro si riunirà il Consiglio generale dell’ente. Entro metà o fine luglio si chiuderà ufficialmente il mandato di Enrico Pazzali, il manager finito sotto inchiesta per i presunti dossieraggi dell’agenzia Equalize di cui è socio di maggioranza. FdI ha imposto un’accelerata. Con la nomina di Bozzetti «si apre una nuova governance ma mi auguro che non sia una nuova era, perchè per ora l’era che si va a concludere è stata molto bella» afferma Fontana, rendendo merito ai risultati raggiunti da Pazzali nei sei anni di mandato. «I risultati che possono essere esaminati e valutati sono eccellenti. Oltretutto la Fondazione ha assunto un valore che va oltre a quello che è sempre stato in passato - sottolinea -. Ha dato una mano sostanziale a risolvere problemi della città che in certi casi erano anche drammatici», cita l’ospedale Covid in Fiera, i centri vaccinali, ma anche «il problema della pista di pattinaggio veloce per le Olimpiadi 2026, senza l'intervento della Fiera avremmo rischiato un danno non di poco conto. Quindi spero vada avanti con gli stessi risultati».

Bozzetti è stato fortemente voluto dal partito di Giorgia Meloni e in particolare da Ignazio La Russa, il manager è stato suo consigliere ai tempi in cui era Ministro alla Difesa e tuttora alla presidenza del Senato. Originario di Soresina (Cremona), sposato con la modella russa Ludmila Voronkina, Bozzetti è stato dg nell’azienda di famiglia che opera nel settore ambientale, ha fondato una società di consulenza che si occupa di marketing aziendale ed internazionalizzazione con focus sugli Emirati Arabi, è vicepresidente vicario di Confindustria Cisambiente e membro del Gruppo Tecnico di Tutela del Made in Italy di Confindustria. Tra i vari incarichi ricoperti: dal 2006 al 2012 presidente del Consiglio di Gestione di Infrastrutture Lombarde, dal 2007 al 2009 del Comitato regionale «Lombardia per la moda». Vicesindaco di Segrate dal 1996 al 2001, assessore della giunta Albertini dal 2001 al 2006 - e ha contribuito alla realizzazione del nuovo polo della Fiera a Rho-Pero -, consigliere comunale durante il mandato di Letizia Moratti. Ha appena festeggiato 15 anni di insegnamento presso l'Università Cattolica di Milano.

Tra i principali esperti di strategie di internazionalizzazione verso Dubai e gli Emirati in generale, ha scritto il libro «Emirati: nulla è impossibile », e come presidente di Efg Consulting ha organizzato da poco a Milano la terza edizione di «Investopia Europe », la piattaforma di investimento globale lanciata dal governo degli Emirati Arabi Uniti. Regione ha confermato nel consiglio di gestione Giulia Martinelli, Guido Reggiani e il terzo membro è Luigia Partipilo.