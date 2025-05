"Stipendi più alti per i carcerati". Salis fa propaganda ma viene smentita

Ascolta ora 00:00 00:00

Ilaria Salis ci prova a fare il lavoro dell'europarlamentare ma il più delle volte i suoi interventi sono confusi o populisti, o in alternativa cercano di raccontare una verità piegata a una narrazione di comodo. Il 1 Maggio, l'europarlamentare eletta con Avs un anno per uscire dal carcere ungherese dove si trovava dal 2023, ha colto l'occasione per fare un intervento dedicato ai detenuti che, secondo Salis, hanno condizioni di lavoro inadeguate. La ragione risiede in una norma che prevede un corrispettivo pari a 2/3 della paga sindacale per i detenuti che lavorano all'interno del carcere, quindi fuori dalle logiche del mercato del lavoro, mentre una paga intera per quelli che vengono inseriti in realtà esterne al carcere, che devono tuttavia corrispondere all'amministrazione penitenziaria spese di mantenimento, risarcimento danni, ecc.

" Quando parliamo di lavoro, troppo spesso dimentichiamo che anche i detenuti lavorano. E che, per loro, lo sfruttamento è ancora più feroce. Perché un detenuto viene pagato solo due terzi di una retribuzione normale? Perché è considerato un lavorante e non un lavoratore a pieno titolo? Perché il suo lavoro dovrebbe valere meno del nostro? ", si chiede Salis, dimenticandosi che la permanenza in carcere di un detenuto ha un costo che ricade sulla collettività e che questo, solo in minima parte, viene ripagato dal lavoro carcerario. " Stabilire per legge che l’umanità ristretta può essere pagata meno significa discriminarla e violarne la dignità, significa condannarla due volte. Il carcere, oltre a essere una macchina di oppressione, è anche una leva di extra-profitto ", aggiunge l'europarlamentare, convinta di aver mosso una rivendicazione giusta.