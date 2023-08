Stop al reddito grillino: l'Inps prepara altri 80 mila sms. E Fdi smaschera il Pd

La sinistra è in attesa di un treno già partito. La riforma del reddito di cittadinanza, contestata aspramente dalla gauche nostrana, è entrata in vigore sette mesi or sono. Le novità sulla mancia grillina sono contenute nella legge di Bilancio 2023, approvata sul finire dello scorso anno e anticipata dalla campagna elettorale estiva firmata centro destra. Nessuna novità all’orizzonte. Dopo i 160 mila sms di luglio, appositamente inviati per comunicare la sospensione del reddito grillino, l’Inps invierà, a fine agosto, altri 80 mila messaggi ad altrettanti nuclei familiari.

La riforma, entrando nel dettaglio, è ancora più ampia. La norma, inserita di peso nella legge di Bilancio dell’anno scorso, stabiliva che a partire dal 1° agosto 2023, continuassero a percepire il reddito di cittadinanza soltanto i nuclei familiari con un disabile, un minore o almeno un componente over 60. Le altre famiglie, se non già prese in carico dai servizi sociali e inserite in percorsi di formazione, saranno raggiunte da un messaggio dall’Inps.

Dopo i 160 mila sms inviati nei giorni scorsi, a fine agosto, altri 80 mila messaggi arriveranno ai nuclei familiari definiti “occupabili”. Con qualche piccola novità. La comunicazione dell’Istituto, viste le ultime proteste, specificherà ai destinatari i possibili percorsi per recuperare il sostegno economico con due casi ben precisi: o con l’avvio della formazione nei Centri per l’impiego o con l’aiuto dei comuni di residenza. La strada è ormai tracciata: i beneficiari del reddito sospesi, ma non attivabili al lavoro, dovrebbero ricevere una comunicazione di presa in carico da parte dei Servizi sociali dei rispettivi Comuni. Per loro, dunque, il reddito continuerà ad essere erogato fino alla fine dell’anno, quando sarà sostituito dall’Assegno di Inclusione. Una via, quella intrapresa dal centrodestra, senza strappi e all’insegna della gradualità.