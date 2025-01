Strage di Bologna, confermato l'ergastolo per Gilberto Cavallini

Ascolta ora 00:00 00:00

Confermato l'ergastolo per Gilberto Cavallini. I giudici della prima sezione penale della Corte di Cassazione hanno dunque rigettato il ricorso della difesa di Cavallini, presentato dagli avvocati Gabriele Bordoni e Alessandro Pellegrini così come richiesto dalla procura generale solo pochi giorni fa.

Il 72enne Cavallini si trova in regime di semilibertà a Terni dove sta scontando diversi ergastoli per banda armata e per gli omicidi commessi tra il 1979 e il 1981, tra cui quello del giudice Mario Amato. L'ex Nar è ritenuto uno dei responsabili dell'attentato per il quale sono già stato condannati in via definitiva altri tre importanti membri dei Nar: Giusva Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini. Paolo Bellini, ex Avanguardia nazionale, indagato in un altro filone d'indagine, è stato condannato all'ergastolo sia in primo grado sia in Appello. Cavallini, secondo l'accusa, avrebbe dato supporto logistico al gruppo ospitando i tre terroristi neri in una casa a Villorba di Treviso. Il procuratore generale, infatti, nella sua requisitoria di oltre 130 pagine, ha sostenuto che sia "pianamente provato" l'apporto concorsuale dell'imputato nella strage il quale avrebbe "fornito alloggio a Mambro, Fioravanti e Ciavardini, nella fase immediatamente precedente alla strage" . Ma non solo.

Cavallini, inoltre, ha falsificato il documento intestato a Flavio Caggiula e consegnato da Ciavardini a Fioravanti e ha "messo a disposizione" dei sodali un'automobile con la quale avrebbero raggiunto "il luogo della strage" . L'accusa considerava "del tutto inconcludenti le critiche mosse nel ricorso presentato dalla difesa che fanno leva sulla mancanza della prova della presenza fisica del Cavallini a Bologna il 2 agosto, della sua attività di detenzione esplosivo e di preparazione del congegno esplodente". Nella sentenza impugnata dalla difesa, secondo la procura generale, "emerge in modo inequivocabile il complesso dei contributi apportati dall'imputato all'impresa criminosa". Condotte che non sono limitate a una pura e semplice manifestazione di fedeltà ai tre terroristi neri "ma arrecano un preciso apporto causalmente rilevante alla realizzazione della strage di Bologna" .

Nella requisitoria, infine, si afferma come Cavallini "avesse quantomeno una contiguità anche con contesti di Servizi deviati e con ambienti massonici, cui pure è riconducibile la strage".

"in quel micidiale e si spera irripetibile humus nel quale convergevano Servizi deviati, P2 e parte dell'eversione nera"

di destabilizzare ed infine distruggere l'assetto democratico e costituzionale dello Stato Italiano", anche se "per motivi forse differenti".

Cavallini, sempre secondo la procura generale, era inseritocon lo scopo "