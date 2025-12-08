"Quella stro**a". L'occupante abusivo insulta la giornalista di Fuori dal Coro

Le occupazioni abusive sono solo una delle molteplici piaghe di questo Paese. Mentre tra i cittadini cresce la sensazione di insicurezza per le strade, per le metropolitane e nelle piazze, per gli occupanti, molto spesso, la legge offre uno scudo di sicurezza tanto sbagliato quanto pericoloso. La trasmissione Fuori dal Coro (Rete 4), guidata da Mario Giordano, da qualche anno è impegnata in questa battaglia culturale e ideologica contro le occupazioni abusive. I risultati cominciano a vedersi ma la strada è ancora lunga per sconfiggere definitivamente una pratica sempre più diffusa che danneggia i cittadini onesti.

Durante l’ultima puntata di Fuori dal Coro, andata in onda ieri sera come ogni domenica, Giordano è tornato sul tema occupazioni passando dalle parole ai fatti. Una troupe giornalistica si è recata a Formello, in provincia di Roma per fare alcune domande all’occupante abusivo. La reazione violenta di Clenis, l'occupante abusivo albanese che da 5 anni non paga l'affitto alla proprietaria di casa, non si è fatta attendere.

Alla prima domanda, l’uomo si è alzato, ha dato un colpo al microfono e ha insultato la giornalista. “Mi avete rotto il ca**o basta”, ha esordito. “Mi avete rotto le balle, non dovete fare ste cose", si capisce dal servizio di Fuori dal Coro andato in onda ieri sera. Da qui l’occupante fa una telefonata per presentare una denuncia: “Facciamo una denuncia – esclama - perché stanno mettendo di nuovo tutto in televisione, facciamo una denuncia a quella str**a, un’altra denuncia a quella che vuole diventare famosa”. L’intervento dei carabinieri, a stretto giro, serve a pochissimo.

Non è la prima volta che il talk show di Giordano e i suoi inviati vengono aggrediti verbalmente, e spesso fisicamente, da alcuni occupanti abusivi. Solo due mesi fa, infatti, una coppia di occupanti si era azzardata addirittura a insultare la legittima proprietaria. Il compagno dell’occupante aveva esordito gridando subito contro la proprietaria: “Noi non siamo abusivi di niente”.

Poi, a stretto giro, erano arrivati gli insulti più pesanti. “Lei è una persona di merda, neanche i vermi la mangiano a lei per quanto è una persona di merda”. Il riferimento era sia alla proprietaria sia alla troupe che stava registrando lo scontro.