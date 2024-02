“Suon di manganellate…”. Cruciani a gamba tesa su De Luca e la sinistra

Nessuno sconto simpatia per il governatore campano Vincenzo De Luca. Il limite della decenza, prima con le urla sguaiate davanti alla polizia e poi con l’insulto a Giorgia Meloni, è stato superato e non di poco. Perfino Giuseppe Cruciani, che in passato non ha nascosto la sua ammirazione nei confronti della vena comica del governatore dem, non usa molti giri di parole per condannare gli insulti del “nuovo” capopolo campano. Il conduttore de La Zanzara, nel corso dell’ultima puntata, ha sentito il bisogno di mettere alcuni paletti sulla questione. Un messaggio netto sia a De Luca in persona sia al doppio standard che regna sovrano a sinistra.

"Se non fosse stato il governatore De Luca sarebbe stato respinto a suon di manganellate e sarebbe stato denunciato per vari reati" . Il motivo? Secondo Cruciani, come per molti italiani, è presto detto. In primis “per essersi rivolto alle forze dell’ordine in maniera che sentiremo incredibile” . In secondo luogo, giova ricordarlo a onor di cronaca, per avere deliberatamente insultato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In un primo momento con una frase tranchant direttamente dal Transatlantico. "Senza soldi non si lavora. Lavora tu, str..." , ha esclamato il presidente della Regione Campania. "La dignità del Sud non è in vendita, tanto meno quella della Campania e di Napoli. Vorrei che il presidente Meloni chiedesse scusa al Sud. Il fondo sviluppo e coesione è destinato al Sud, prevede che l'80 per cento delle risorse vadano al Sud e il 20 per cento al Nord” , ha proseguito con sprezzo del ridicolo il governatore dem.