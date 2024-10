Con il Superbonus spesi 123 miliardi solo per il 4% delle abitazioni. "Un favore ai benestanti"

Ascolta ora 00:00 00:00

Grazie alle misure restrittive imposte per legge in questi ultimi due anni, l'effetto negativo del Super Ecobonus 110% sui nostri conti pubblici si è quasi esaurito. Lo rende noto la Cgia di Mestre spiegando che, tuttavia, dall'introduzione di questa agevolazione sino al 31 agosto scorso, gli oneri complessivi a carico dello Stato sfiorano i 123 miliardi di euro. Va altresì ricordato che, ad oggi, gli immobili che dal luglio 2020 hanno beneficiato di questo provvedimento sono stati poco meno di 500mila.

Pertanto, considerando che in Italia gli edifici residenziali sono circa 12,2 milioni, l'Ufficio studi della Cgia stima che il cosiddetto Superbonus abbia interessato solo il 4 per cento del totale degli immobili ad uso abitativo presenti nel Paese.

La Cgia: «Lo Stato ha speso una cifra spaventosa per favorire maggiormente i proprietari di immobili con una buona/elevata capacità di reddito, anziché rivolgersi in via prioritaria alle famiglie meno abbienti. Questo fa arrabbiare chiunque abbia un minimo di buon senso»