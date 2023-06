Taglio dei parlamentari inutile: ecco perché la Camera spende più di prima

Chi definiva il taglio dei parlamentari una bandierina con pochi benefici non aveva torto. Lo sapevano un po’ tutti, tranne quelli del Movimento 5 Stelle, pronti a tutto per rivendicare la solita vittoria inutile se non dannosa. I numeri non sbagliano: la Camera dei deputati è un pensionato d’oro e tra il 2022 e il 2023, per la prima volta nella storia, la spesa per vitalizi e pensioni supera quella per gli stipendi.

Come riportato da Open, nel bilancio di previsione 2023 approvato dal collegio dei Questori e appena pubblicato dalla Camera dei deputati la spesa previdenziale sarà di oltre 446 milioni di euro a fronte di una spesa complessiva per gli stipendi di 324,235 milioni di euro. Come anticipato, il sorpasso era già stato registrato nel 2022: 414,5 milioni per le pensioni e 380,7 milioni per gli stipendi.

Il sorpasso è stato reso possibile dal taglio dei parlamentari scattato in questa legislatura. I deputati sono passati da 630 a 400: costi abbattuti, come testimoniato dal risparmio di 10 milioni di euro registrato “grazie” alla fine anticipata della precedente legislatura. Entrando nel dettaglio dei numeri, nel 2023 la spesa per indennità e rimborsi ai deputati sarà così di 84,05 milioni di euro, contro i 144,92 milioni dell’anno precedente. Corposo aumento anche per ciò che concerne la spesa per pensioni e vitalizi: complice il folto elenco di deputati non più rieletti, il costo è salito da 133,8 a 147,4 milioni di euro.

Complici i ricorsi degli ex parlamentari, il taglio dei vitalizi si è notevolmente affievolito. I numeri parlano chiaro, con buona pace dei pasionari grillini: la spesa previdenziale per gli ex deputati nel 2023 ammonterà a 124 milioni di euro per vitalizi diretti, di reversibilità e restituzioni dei tagli poi rimangiati. Fissata a 23,4 milioni, invece, la spesa per pensioni dirette e di reversibilità.

Ma c’è anche un altro dato che conferma l’inconsistenza delle esultanze 5 Stelle. Palazzo Montecitorio continuerà ad avere la stessa dotazione di prima, a prescindere dal taglio dei parlamentari: budget da 943,16 milioni di euro, lo stesso di quando i deputati erano 540. Nonostante la sforbiciata, pure i finanziamenti pubblici ai gruppi parlamentari sono restati di circa 30 milioni di euro. E c’è di più: nonostante il numero ridotto di parlamentari, il costo per la ristorazione è aumentato, passando da 2,095 a 2,360 milioni di euro. L'inflazione interpreta sicuramente un ruolo di rilievo, ma non può bastare per giustificare questi numeri.