Tajani apre la convention azzurra: "Noi leali e affidabili"

Si è aperta ufficialmente a Milano la convention di Forza Italia. Un appuntamento lungo due giorni (venerdì e sabato) nel quale sono attese circa 5mila persone. Ad aprire i lavori dell'evento - che si tiene agli East End Studios del capoluogo lombardo - è Antonio Tajani. Dopo l'esecuzione degli inni nazionale ed europeo, tra applausi e bandiere sventolare, il ministro degli Esteri ha voluto fin da subito rivendicare il ruolo all’interno del governo che ha assunto il partito di cui è coordinatore nazionale. " Abbiamo vinto a settembre perché i cittadini vogliono un governo di centrodestra dove assieme alla destra destra ci sia un forte schieramento di centro. E il centro della politica italiana siamo noi - sostiene a gran voce Tajani -. Abbiamo quindi il dovere di svolgere questo ruolo anche all'interno del governo ".

Ad accogliere gli ospiti nella sala principale un maxischermo su cui scorrono video e fotografie di repertorio con ai lati i simboli del partito, gli inni azzurri e fasci di luci tricolore. Il titolare della Farnesina indica la strada futura del movimento politico fondato nel 1994: " Gli obiettivi politici che vogliamo raggiungere sono confermare all'Italia che Forza Italia ha un grande leader che si chiama Silvio Berlusconi e che rappresenta la nostra storia, il nostro presente e il futuro ". Del resto l'attesa è rivolta anche per domani, quando alle ore 12.30 il leader di FI, ancora ricoverato all'ospedale San Raffaele, chiuderà i lavori con un intervento che sarà probabilmente in video. " Domani lo ascolteremo e ci sarà anche un video che lo ricorderà, perché se oggi c'è un governo di centrodestra il merito è di Silvio Berlusconi che nel 1994 ha dato vita a una coalizione che ha impedito al vecchio Partito comunista di arrivare al governo del Paese. Questo non lo possiamo e non lo dobbiamo dimenticare ".