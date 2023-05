"Ci guida e combatte". Alla convention di Forza Italia standing ovation per Berlusconi

" Non siamo un reperto del passato ma un progetto per il futuro ". È questo il messaggio lanciato dalla convention di Forza Italia che si sta tenendo a Milano. Un'occasione per dimostrare quanto ancora sia attuale e importante il ruolo del partito azzurro nello scenario della politica italiana. Ovviamente senza dimenticare il prestigio del presidente Silvio Berlusconi che, nonostante sia all'ospedale San Raffaele dal 5 aprile, non ha mai fatto mancare la sua presenza alla galassia forzista. E per il Cavaliere c'è sempre riconoscenza.

A dimostrarlo è il retroscena raccontato dall'Agi: alla convention di Forza Italia è scattata una standing ovation quando sullo schermo degli East Stand Studios sono passate le immagini che hanno messo in mostra i passaggi fondamentali della storia di Forza Italia. A lanciare il video è stato il senatore Maurizio Gasparri. La platea si è accesa in maniera particolare quando sono stati proiettati i momenti che hanno connotato tutta la carriera politica di Berlusconi.

Negli anni il Cavaliere è stato protagonista di eventi storici che ancora oggi assumono un'importanza di assoluto rilievo: il primo giuramento con il presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, la storica foto con Vladimir Putin e George Bush, la visita con Barack Obama a L'Aquila per il G7, la celebrazione del 25 aprile come festa della libertà. Un arco che è partito dalla discesa in campo nel 1994 e che oggi collima con la nascita del governo guidato da Giorgia Meloni.

E così, tra bandiere che sventolano e applausi scroscianti, Antonio Tajani ha tracciato la rotta tra passato e futuro: " Berlusconi è quel giovanotto che ci guida e combatte ". Il ministro degli Esteri nel suo intervento ha voluto porre l'attenzione sul fatto che nel 1994 Berlusconi ha dato vita alla coalizione del centrodestra che di fatto ha scongiurato l'arrivo della sinistra comunista alla guida del nostro Paese: " Ecco perché dobbiamo rivendicare attivamente il nostro ruolo di forza di governo ".

Quanto agli obiettivi politici del partito, Tajani ha affermato che innanzitutto occorre " confermare all'Italia che la nostra forza politica è presente " e allo stesso tempo ha gli occhi rivolti verso il futuro. Una convinzione a cui se ne aggiunge un'altra: " Abbiamo un grande leader che si chiama Silvio Berlusconi, che rappresenta la nostra storia, il nostro presente, ma anche il nostro futuro. Se oggi in Italia c'è un governo di centrodestra il merito è suo ".

Ormai Berlusconi ha ripreso a pieno la sua attività di lavoro e l'auspicio è che domani possa essere presente da remoto alla convention. Al momento le modalità del suo intervento non sono state ancora ufficializzate, ma la sensazione è che il numero uno di Forza Italia possa parlare attraverso un videomessaggio che potrebbe essere trasmesso in chiusura dell'evento azzurro.