Tajani eletto segretario di Forza Italia: "Una grande responsabilità"

Forza Italia riparte da Antonio Tajani. Lo storico braccio destro di Silvio Berlusconi è stato eletto per acclamazione segretario azzurro. “Antonio, Antonio” , il coro scandito dalla platea al termine del voto, dove non è stato registrato alcun contrario o astenuto. Grande emozione per il vicepremier, che ha voluto ringraziare il mondo forzista per la fiducia concessa, per la stima e l’amicizia. Il primo pensiero è per il Cavaliere e per la sua famiglia: "Il primo messaggio di congratulazioni è di Marina e Pier Silvio Berlusconi. Augurano buon lavoro anche in vista delle prossime elezioni europee, continuano a seguire con affetto quella che secondo noi la più bella creatura di Berlusconi" .

"Non sarò mai Maradona, cercherò di far sì che questo movimento coinvolga il maggior numero di persone, conterò molto sugli amministratori locali, dando vita a una sorta di consulta dei sindaci" , ha proseguito Tajani dal palco all'Eur, sottolineando che l'Italia è il Paese del diritto e che sarà lui il primo a rispettare le regole. Forza Italia non sarà un postificio, ha aggiunto: "Non possiamo permetterci di dividerci per piccole questioni, lo dobbiamo per rispetto a Berlusconi, non possiamo dividerci per piccoli interessi particolari" . Unità, la stella polare di Tajani: "Lavoriamo inseguendo la vittoria, perseguendo un risultato, il regalo che possiamo fare a Berlusconi, dobbiamo dimostrare che siamo in grado di camminare con le nostre gambe. C'è una fetta importante del paese che guarda a noi con straordinaria attenzione ".