Tajani lancia "Forza Silvio". "Il suo nome nel simbolo e la famiglia resta vicina"

È la prima istantanea di Forza Italia senza il suo fondatore, uno scatto innaturale, sofferto e doloroso, l'inizio di una nuova era e di una traversata del deserto che chiama tutto il partito a una sfida mai affrontata prima. Certo l'elaborazione del lutto è soltanto agli inizi e anche a livello internazionale si continua a riflettere sulla figura di Berlusconi. Ieri è arrivato l'omaggio di Vladimir Putin, con il presidente russo che durante il Forum economico di San Pietroburgo ha chiesto «un minuto di silenzio per onorarne la memoria». «Berlusconi ha fatto molto per costruire relazioni normali e a lungo termine tra la Russia e i paesi della Nato» le parole di Putin. «Era una persona molto brillante, molto attiva, energica. Una personalità di spessore su scala globale». Dalla Russia all'Italia. Antonio Tajani - alle sue spalle lo sfondo rinnovato con l'immagine di Silvio Berlusconi - convoca i giornalisti nella sede di San Lorenzo in Lucina, insieme ai capigruppo Paolo Barelli e Licia Ronzulli, e il capo delegazione a Strasburgo, Fulvio Martusciello. «Ci siamo incontrati qui questa mattina e avevamo tutti le lacrime agli occhi», rivela. Ci sarebbe forse il desiderio di rivendicare quanto l'atto finale dell'epopea berlusconiana sia stato diverso dall'epilogo contundente immaginato per decenni da una certa narrazione e si sia invece composto in una sequenza di immagini silenziosamente dignitose e istituzionali, ma ora è il tempo di dare un segnale, di farsi forza e ripartire. La prima mossa è quella di fare emergere la volontà di costruire insieme, in unità. Si parte quindi da un punto fermo: il nome dell'ex premier, assicura Tajani, «resterà sempre» nel contrassegno del partito, che ricorderà il suo leader, il 29 settembre, giorno del compleanno, con una maxi-convention, a Paestum. Un appuntamento che si ripeterà ogni anno. Il raduno nazionale dei giovani si svolgerà invece a Gaeta dall'8 al 10 settembre. C'è poi il legame con la storia, la necessità di mantenere l'ancoraggio profondo con la famiglia Berlusconi. «Stamani ho ricevuto una telefonata da Marina Berlusconi, che mi ha chiesto di ringraziare tutta Forza Italia per le manifestazioni di grande affetto che ha riversato su suo padre», scandisce Tajani. «Marina mi ha ribadito, nel rispetto dei ruoli, la stima, l'affetto e la vicinanza di tutta la sua famiglia a Forza Italia, che è una delle maggiori realizzazioni di Berlusconi. Marina mi ha autorizzato a rendere pubblico questo colloquio». C'è chi azzarda la presenza nelle liste elettorali di un componente della famiglia oppure di una figura vicina al Cavaliere, ma i tempi non sono maturi per una decisione. Il coordinatore poi annuncia le prossime mosse. Si tratta di una strada «assolutamente condivisa», come tiene a sottolineare Licia Ronzulli. «È chiaro che ora siamo in mare aperto ma chi va in barca a vela sa che è necessaria l'armonia della squadra». Il percorso è tracciato: si seguirà la road map prevista dallo Statuto che porterà probabilmente al congresso nell'estate del 2024, dopo le Europee di giugno. Giovedì prossimo si riunirà il comitato di presidenza, che convocherà il consiglio nazionale. Sarà quest'ultimo a eleggere il nuovo presidente - con ogni probabilità lo stesso Tajani - che traghetterà il partito fino al congresso nazionale. Di certo «Forza Italia continuerà a essere protagonista dell'azione di governo che sosterremo lealmente e costruttivamente». A chi gli chiede dell'eventuale candidatura di Paolo Berlusconi alle suppletive per il seggio lasciato vacante da Silvio Berlusconi, Tajani risponde: «Le suppletive si svolgeranno entro il 29 ottobre ne parleremo con gli alleati». E infine sul ruolo di Marta Fascina: «È un deputato e la compagna di vita di Berlusconi: non c'è bisogno di spazi formali». Ci sono però incombenze concrete con cui fare i conti: «Il 24 e 25 giugno saranno le giornate del tesseramento, invitiamo chi vuole rendere omaggio a Silvio Berlusconi a iscriversi». L'ultimo passaggio è riservato al centrodestra europeo. «Berlusconi ci ha portato nella grande famiglia di De Gasperi e Schumann e lavoreremo, come indicato da lui, per creare una maggioranza popolari conservatori e liberali dopo le elezioni del 2024».