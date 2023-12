"Tassa su patrimoni e successioni". La Fornero è il solito disco rotto

La sinistra perde il pelo ma non il vizio. Dietro le proposte moderate dell’opposizione nostrana si nascondono le solite ricette lacrime e sangue. La dimostrazione perfetta di questo paradosso fastidioso è l’intervento di Elsa Fornero sulla manovra di Bilancio che, a meno di ulteriori rinvii, verrà definitivamente approvata nella giornata di domani. La soluzione preferita dall’ex ministro del Lavoro, ospite dell’ultima puntata di Tagadà, è l’ennesima stangata ai contribuenti. "Bisogna anche pensare di introdurre una tassa sui patrimoni e sulle successioni”, ha spiegato la professoressa Fornero gelando lo studio di La7

Un messaggio netto alla presidente del Consiglio che evidenzia un problema vero – il debito eccessivo del nostro Paese e le sue terribili conseguenze sui conti pubblici – ma propone una soluzione sbagliata e ideologica. “Agli italiani – ha spiegato la Fornero - bisognerebbe dire che siamo un Paese che ha molti debiti che nella spesa pubblica ha gravi ritardi soprattutto nella scuola e nella sanità. E anche per le pensioni si sono spesi molti più soldi. Insomma noi abbiamo una spesa che è poco indirizzata sulla crescita ma abbiamo bisogno di crescere” . Una critica legittima che, secondo la versione dell’ex ministro, porta a una via d’uscita terribile: un introduzione ad hoc di una tassa sui patrimoni e sulle successioni.

Ritengo che patrimoni e successioni – ha detto la professoressa - non appartengano alla sacralità intoccabile" . Una dichiarazione smentita, tra l’altro, dallo stesso ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso della sua audizione di ieri in Commissione Bilancio della Camera. "Il nostro problema - ha spiegato perfettamente il ministro leghista - si chiama debito. Il debito va tenuto sotto controllo, altrimenti questo Paese non ce la fa" .

