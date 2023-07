"Tav opera assurda". Il post del dirigente Pd imbarazza Schlein

Il Partito Democratico è in forte imbarazzo dopo che è riesploso tutto al suo interno il caso Tav: in particolare è AEAlly Schlein a essere messa alle strette. Tutto è cominciato dopo che Marco Boschini, inserito dalla segretaria nella direzione dei dem ha pubblicato sui social una foto che lo ritrae a una manifestazione No Tav, in Val di Susa. Lo scatto, scrive l'Ansa, risalirebbe al 2011. Boschini l'ha corredato con una didascalia: " Passano gli anni. Qui eravamo in Val di Susa a ribadire un 'no' forte e chiaro ad un'opera assurda. Resta la passione e la coerenza di provare a darsi da fare per un mondo diverso ".

La fotografia dal sapore fortemente nostalgico e retrò non è di certo passata inosservata. A sollevare immediatamente le critiche è stata Silvia Fregolent, senatrice di Italia Viva, la quale ha chiesto a tutto il Pd di "prendere le distanze" dal post dal dirigente. " La grillinizzazione del Pd di Schlein non ha fine! Dopo aver scelto il Reddito di cittadinanza al posto del lavoro, dopo aver rinnegato le assunzioni fatte grazie al Jobs Act, ora arriva addirittura il tweet orgoglioso di un componente della direzione nazionale, Boschini, che rivendica la lotta No Tav, opera definita costosa e inutile. Mi aspetto che i dirigenti regionali del Pd prendano le distanze. Purtroppo dubito che accadrà. Per il resto solo tristezza ".

E, in effetti, stando alla giornata del 10 luglio, non sono minimamente giunte reazioni in proposito da parte di alcun esponente di spicco o membro della segreteria del Partito Democratico. Tanto meno dalla Schlein stessa, che in passato è stata non così distante da certe posizioni: basti pensare al suo voto favorevole al Parlamento Europeo (insieme al Movimento 5 Stelle) per depennare la Torino-Lione dalle reti di trasporto trans-europee (Ten-T) e di conseguenza dai finanziamenti Ue.