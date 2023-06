"Tavolo permanente sull'alluvione e rimborsi 100%". Meloni indica la strada

Vertice sull'alluvione a Palazzo Chigi tra il governo, con la presidente Giorgia Meloni in prima fila, insieme ai vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, e i sindaci e presidenti di Regione e delle Province colpite dal maltempo in Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Una riunione che ha dato i suoi frutti, a partire dalla conferma del tavolo operativo permanente per stabilire gli interventi necessari per fronteggiare i danni e "indennizzi che siano il più possibile alti con l'obiettivo del 100 per cento" , dopo una "ricognizione precisa dei territori".

Il vertice sull'alluvione a Palazzo Chigi

"Più siamo precisi nella ricognizione dei territori per dare a chi ha bisogno e non disperdere quelle risorse, più quelle risorse andranno dove devono andare. Così come più si sarà capaci di distinguere quello che è il frutto dell'evento alluvionale dai problemi che erano preesistenti, più si avranno risorse per avvicinarsi a indennizzi che siano il più possibile alti con l'obiettivo del 100%" , l'intervento del premier Meloni riportato dall'Ansa: "Siccome le risorse - lo sappiamo tutti - non sono infinite, anzi, tutti siamo chiamati a un lavoro di grande accuratezza e responsabilità" .

Smentite le indiscrezioni sui presunti attriti tra Meloni e Salvini sulla scelta di Musumeci come " collettore ", si è parlato anche del decreto maltempo: l'indicazione è chiara, il testo pu essere oggetto di miglioramento e affinamento. In particolare, il primo ministro ha indicato le zone e i comuni "che potrebbero essere stati esclusi in prima battuta sulla base delle indicazioni che arrivavano dai territori perché anche i territori non avevano contezza di quanto avvenuto".