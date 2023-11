'Tele-Meloni' nel mirino, ma la Rai di Conte era peggio

Le critiche nei confronti del nuovo corso Rai voluto da Giorgia Meloni si sprecano e diventano sempre più originali. Secondo Il Domani, infatti, ora la tivù pubblica sarebbe poco sovranista. “ Dopo sei mesi in servizio, della rivoluzione ideologica non c’è traccia ”, è la tesi di fondo del quotidiano edito da Carlo De Benedetti. Ora, le alternative sono due: o la nuova Rai è davvero “Tele-Meloni” oppure, come sostiene Il Domani, della rivoluzione sovranista non c’è traccia. In ogni caso, i critici verso la Rai di stampo meloniano concordano nel demolire la tivù di Stato per i bassissimi ascolti che sta portando a casa. Ma, se da un lato è vero che alcuni programmi faticano a decollare, dall’altro lato è pur vero che il programma radiofonico condotto da Francesco Storace e Vladimir Luxuria va a gonfie vele. Detto ciò, chi parla di “Tele-Meloni”, forse, ha evidentemente una scarsa memoria del recente passato.

Dal 30 gennaio 2020, giorno in cui due turisti provenienti dalla Cina sono risultati positivi al Covid, la presenza televisiva dell’allora premier Giuseppe Conte è cresciuta a dismisura. Le sue interminabili conferenze stampa hanno accompagnato gli italiani per tutto il periodo del lockdown (e oltre). In Rai, a dettar legge era Rocco Casalino, il plenipotenziario portavoce del premier Conte. Sia l’Agcom sia l’Ordine dei giornalisti fecero ben poco per fermare quelle finte conferenze stampa, costruite ad arte per evitare una reale interazione con i giornalisti.